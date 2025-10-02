Vești bune pentru Nicolae Botgros! Nepotul s-a trezit din comă și a băut apă singur

Există momente în care veștile bune par să aducă speranță după clipe de grea încercare. În familia maestrului Nicolae Botgros, bucuria a revenit după o perioadă de mare suferință, când nepotul său, Cristian, internat în stare critică la spital, a reușit să își revină din comă.

Nicolae Botgros, emoționat de primele semne de recuperare

Cristian, nepotul dirijorului, a ajuns la spital în urmă cu o săptămână, după ce a suferit o supradoză de droguri. Medicii au fost rezervați în privința evoluției, însă zilele de incertitudine au început să fie înlocuite de semne clare de progres. Recent, tânărul s-a trezit din comă, a băut apă singur și chiar a putut să comunice câteva cuvinte cu unchiul său.

Nicolae Botgros a povestit cu emoție primele clipe de bucurie după perioada dificilă.

„Eu acum vin de la spital. E prima zi când Cristi a băut apă singur, e prima zi când Cristi m-a apucat de mână și a zis să transmit salutări orchestrei. Este prima zi când noi avem o bucurie în suflet foarte mare, imens”, a mărturisit maestrul, subliniind că familia trăiește acum o ușurare pe care nu o mai spera atât de curând.

Recunoștință pentru medici și un mesaj de speranță

Artistul a transmis și un mesaj de mulțumire către cadrele medicale, fără de care recuperarea nepotului său nu ar fi fost posibilă.

„Medicii așa vorbesc întotdeauna «Noi lucrăm». În momentul ăsta eu îi înțeleg ce înseamnă munca, lucru. Ei au o răbdare, ai și o rezervă. Ei lucrează cu rezervă, cu răbdarea, dar răbdarea lor este mare și aș vrea pe această cale să le mulțumesc la toți medicii care sunt în lume”, a spus dirijorul.

El a comparat rolul medicilor cu cel al artiștilor, subliniind importanța lor în momentele critice:

„Medicul nostru este cântarea noastră. Noi cântăm pentru inima poporului, pentru a vindeca suflete mari, iar ei sunt la sufletul nostru ca să ne vindece, să ne ajute în momentele cele mai grele.”

O lecție de viață pentru întreaga familie

Pentru familia Botgros, trezirea lui Cristian din comă a fost o adevărată lecție de viață și de recunoștință. Maestrul a mărturisit că își dorește ca nimeni să nu treacă prin astfel de încercări.