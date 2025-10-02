Ultima oră
De ce nu poate fi înmormântată Ioana Popescu? Iubitul jurnalistei, mesaj dureros pentru cei care au cunoscut-o
02 oct. 2025 | 15:53
de Ionuț Vieru

Vești bune pentru Nicolae Botgros! Nepotul s-a trezit din comă și a băut apă singur

Monden
Vești bune pentru Nicolae Botgros! Nepotul s-a trezit din comă și a băut apă singur
Nepotul lui Nicolae Botgros s-a trezit din comă

Există momente în care veștile bune par să aducă speranță după clipe de grea încercare. În familia maestrului Nicolae Botgros, bucuria a revenit după o perioadă de mare suferință, când nepotul său, Cristian, internat în stare critică la spital, a reușit să își revină din comă.

Nicolae Botgros, emoționat de primele semne de recuperare

Cristian, nepotul dirijorului, a ajuns la spital în urmă cu o săptămână, după ce a suferit o supradoză de droguri. Medicii au fost rezervați în privința evoluției, însă zilele de incertitudine au început să fie înlocuite de semne clare de progres. Recent, tânărul s-a trezit din comă, a băut apă singur și chiar a putut să comunice câteva cuvinte cu unchiul său.

Nicolae Botgros a povestit cu emoție primele clipe de bucurie după perioada dificilă.

„Eu acum vin de la spital. E prima zi când Cristi a băut apă singur, e prima zi când Cristi m-a apucat de mână și a zis să transmit salutări orchestrei. Este prima zi când noi avem o bucurie în suflet foarte mare, imens”, a mărturisit maestrul, subliniind că familia trăiește acum o ușurare pe care nu o mai spera atât de curând.

Recunoștință pentru medici și un mesaj de speranță

Artistul a transmis și un mesaj de mulțumire către cadrele medicale, fără de care recuperarea nepotului său nu ar fi fost posibilă.

„Medicii așa vorbesc întotdeauna «Noi lucrăm». În momentul ăsta eu îi înțeleg ce înseamnă munca, lucru. Ei au o răbdare, ai și o rezervă. Ei lucrează cu rezervă, cu răbdarea, dar răbdarea lor este mare și aș vrea pe această cale să le mulțumesc la toți medicii care sunt în lume”, a spus dirijorul.

El a comparat rolul medicilor cu cel al artiștilor, subliniind importanța lor în momentele critice:

„Medicul nostru este cântarea noastră. Noi cântăm pentru inima poporului, pentru a vindeca suflete mari, iar ei sunt la sufletul nostru ca să ne vindece, să ne ajute în momentele cele mai grele.”

O lecție de viață pentru întreaga familie

Pentru familia Botgros, trezirea lui Cristian din comă a fost o adevărată lecție de viață și de recunoștință. Maestrul a mărturisit că își dorește ca nimeni să nu treacă prin astfel de încercări.

„Aș vrea ca toată lumea să cunoască, să știe, că Cristi a început să se simtă bine și nu numai, aș vrea ca toți copiii din lume să aibă sănătate, să nu știe niciodată de patul spitalului, să nu facă griji la părinți, să aibă bucurie în sufletul lor, să aibă o copilărie frumoasă, așa cum a avut-o Cristi în fața noastră, în fața mea, a lui Cornel, Liduța și Adrianei”, a adăugat Nicolae Botgros.

Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Ele sunt fiicele lui Ilie Bolojan. Lucia și Anda sunt două tinere foarte frumoase și deștepte. Ce meserii super bănoase au. Au terminat facultăți grele
Digi24
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia”
Adevarul
Latura monstruoasă a celui mai faimos revoluționar din istorie. Crimele și fanatismul marxist al celui devenit simbol al rebeliunii și libertății pentru tinerii din toată lumea
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Adriana Bahmuţeanu s-a căsătorit civil. Rochia atipică aleasă de vedeta de televiziune: ”În semn de respect”
Adriana Bahmuţeanu s-a căsătorit civil. Rochia atipică aleasă de vedeta de televiziune: ”În semn de respect”
Monden
acum 2 ore
Cu ce se ocupă socrii Andreei Popescu? Părinţii lui Rareş Cojoc au o avere impresionantă. Fosta dansatoare a semnat contract prenupţial: „A fost ceva corect”
Cu ce se ocupă socrii Andreei Popescu? Părinţii lui Rareş Cojoc au o avere impresionantă. Fosta dansatoare a semnat contract prenupţial: „A fost ceva corect”
Monden
acum 2 ore
Gabriela Cristea a renunţat la cofetărie şi şi-a deschis o nouă afacere. Anunţul vedetei de televiziune: „Eleganța italiană reinterpretată”
Gabriela Cristea a renunţat la cofetărie şi şi-a deschis o nouă afacere. Anunţul vedetei de televiziune: „Eleganța italiană reinterpretată”
Monden
acum 2 ore
Andra, ajutată de Cătălin Măruţă să slăbească. Artista a reuşit să scape de 10 kilograme deja: „Eu sunt pofticioasă”
Andra, ajutată de Cătălin Măruţă să slăbească. Artista a reuşit să scape de 10 kilograme deja: „Eu sunt pofticioasă”
Monden
acum 3 ore
Parteneri
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
Click.ro
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu credem în echilibrul dintre muncă și viața privată”
Digi24
Ce i-a spus Andreea Esca Primei Doamne Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, când credea că are microfonul oprit. Toată lumea a putut auzi cuvintele vedetei de la PRO TV, chiar în curtea Palatului Cotroceni
Unica.ro