Vești bune despre Daniel Onoriu, la o lună de când se află în comă. Soția lui are speranțe!

Vești bune despre Daniel Onoriu, la o lună de când se află în comă. Fostul campion național de raliuri a fost supus unei intervenții de micșorare a stomacului în Turcia, în 24 noiembrie. Dar operația nu a mers deloc bine, astfel că nepotul marii inteprete Gabi Luncă a ajuns, în stare critică, pe mâna doctorilor de la Spitalul Floreasca din București. Soția lui Daniel Onoriu, Isabela, i-a acuzat pe medicii turci că i-au „măcelărit” soțul. Ultimele informații despre starea lui Daniel Onoriu sunt ceva mai optimiste.

El a suferit o hemoragie internă masivă, motiv pentru care a fost nevoie de încă o operație în spitalul din Capitală.

Acum o săptămână, starea lui Daniel Onoriu se ameliorase, iar soția sa, Isabela, era optimiștă în privința salvării acestuia.

Dar, după doar câteva zile, situația se înrăutățise din nou, după cum declara tot consoarta pilotului.

„Astăzi nu am vești bune despre Daniel. Crede-mă că sunt cu moralul la pământ! Nici să ies din casă nu pot, îmi este rău! Vă mulțumesc pentru interesul pe care îl acordați, dar te rog din inimă să mă înțelegi că nu sunt în stare nici din pat să mă ridic, am clacat pur și simplu”, a spus Isabela Onoriu, luni, în cadrul unei emisiuni, la Antena Stars.

Daniel Onoriu se află de peste o lună la granița dintre viață și moarte. Fiecare mic semn de revenire, este aproape ca o sărbătoare pentru familia sa. La ora actuală, după reducerea cantității de sedative administrată, el are unele reacții ce îi dau speranțe soției sale, Isabela.

„În momentul de față este un pacient staționar stabil. Adică, nu e nici mai rău, nici mai bine. De câteva zile i s-au redus sedativele și, dacă pot spune, e foarte puțin conștient. Are o privire…nu fixă. Adică, nu s-a uitat la mine, dar când i-a spus doamna asistentă că am venit eu, am vorbit mai tare. A deschis ochii mai mult. Are mici reacții. Adică, își mișcă o mână, un picior”, a declarat Isabela Onoriu într-o emisiune TV.