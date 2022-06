Vestea superbă primită de Pepe chiar astăzi. A devenit tată pentru a treia oară

Vestea superbă primită de Pepe chiar astăzi. Artistul a devenit tată pentru a treia oară, după ce iubita lui a născut un băiețel perfect sănătos. Anunțul a fost făcut de jurnalistul Cristi Brancu, în emisiunea sa de la Prima TV. Bebelușul adus pe lume de iubita lui Pepe a avut la naștere 2,7 Kg.

Pepe a devenit astăzi tată pentru a treia oară, după ce iubita lui, Yasmine, a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Pepe mai are două fiice din căsnicia cu Raluca Pastramă. Jurnalistul Cristi Brancu a fost cel care a anunțat în emisiunea sa că Pepe a devenit tată de băiat, azi, 7 iunie 2022. Yasmine a născut un băiețel care a primit nota 10 la venirea pe lume.

„Vine și Pepe… tare, din urmă. Îți dai seama, cum voiai să-i pun, Vasile, Marius, Gigel?! E mai modern decât Pepe, nu vezi că sunt la modă de atâția ani?! Cine ar putea să îi pună numele copilului lui „Pepe”, nu eu?! Două luni mai are, două luni și un pic”, declara recent artistul pentru antenastars.ro.

Nici Raluca Pastramă, fosta soție a lui Pepe, nu a întârziat să își refacă viața personală, după divorț. Ea este însărcinată pentru a treia oară cu o fetiță. Raluca Pastramă a dezvăluit și ce nume va purta micuța care urmează să vină pe lume.

„Sunt gravidă. Suntem foarte fericiți. Ibrahim mi-a dovedit că mă iubește, iar acest copil este rodul dragostei noastre. Nu am vrut să vorbesc până acum despre acest lucru pentru că nu-mi place să fiu subiect de presă”, spunea Raluca Pastramă în martie 2022, pentru CANCAN.

Despre căsnicia cu Pepe, Raluca Pastramă declara:

„Eram prea copilă când am început această căsătorie. Apoi, repede, am devenit un copil care, la rândul lui, avea alt copil. Nu am știut să manageriez, să controlez anumite situații și lucruri, pe care nu mai doresc să le amintesc. Iar toate chestiunile astea s-au întors împotriva mea. Nu e un reproș pentru nimeni ce spun acum, ci doar o constatare.

Am ales atunci să trec în planul al doilea, să-i pun pe ceilalți în prim-plan. Azi nu aș mai face aceeași alegere. Nu e bine să te neglijezi, să accepți să intri pe un plan secundar, fiindcă așa m-am pierdut pe mine însămi. În viață trebuie să înveți să ai grijă și de tine. Nu faci asta, comiți o greșeală care te poate costa foarte scump!”, a declarat atunci Raluca Pastramă,