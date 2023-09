Ce nume a ales Sensy pentru fiul ei, dar soțul său nu a fost de acord. Cum au ajuns cei doi la un acord: ”I-am dat o listă!” VIDEO EXCLUSIV

În doar câteva zile, Sensy își va putea ține bebelușul în brațe. Influencerița numără zilele pe degete până când va deveni mămică. În tot acest timp, s-a pregătit intens pentru cea mai importantă zi din viața ei. Recent, Sensy a organizat o petrecere “Baby Shower”, pentru a le spune în premieră tuturor ce nume va purta fiul său. Într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, influencerița ne-a spus semnificația numelui “Aaron”.

Când avea doar 12 ani, Sensy visa că în viitor va fi mamă de băiat, iar la acea vârstă a ales deja numele pe care fiul său avea să îl poarte.

De altfel, în urmă cu câteva luni, când a aflat sexul bebelușului, soțul lui Sensy nu a fost de acord cu numele pe care influencerița l-a ales încă din copilărie, așadar cei doi au fost nevoiți să se gândească la un alt nume pentru bebeluș.

În exclusivitate pentru Playtech Știri, am aflat povestea numelui “Aaron”.

“Eu mi-aș fi dorit să îl cheme altfel. Era un nume pe care eu mi-l doream de la vârsta de 12 ani. Soțul meu nu este de acord cu acest nume și cumva m-am împăcat cu ideea. M-am gândit că poate acesta nu este destinul numelui lui. Când am aflat că sunt însărcinată, fără să știu că este băiat, am făcut o listă cu nume, i-am dat-o soțului, iar el a ales de acolo numele acesta “Aaron”. I-am zis că și mie îmi place, iar de atunci am tot primit semne. Când am aflat că este băiat 100%, i-am spus mamei mele. Ea mi-a zis că Aaron este numele de fată al bunicii mele și este clar, este un semn. Aaron este trimis de mamaie, ea ne veghează de acolo de sus. Se pare că numele pe care eu mi-l doream de la 12 ani, nu era destinul lui.”, ne-a declarat Sensy, în exclusivitate pentru Playtech Știri.