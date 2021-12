Vestea minunată dată de Ștefan Bănică jr. Toți fanii lui se vor bucura, este oficial

Care este vestea minunantă dată de Ștefan Bănică Jr. Toți fanii săi se vor bucura, căci este oficial. Artistul continuă tradiția de a aduce atmosfera magică a Crăciunului în casele românilor pentru al 20-lea an consecutiv. Artistul va avea și invitați speciali. Iată informații despre concertul pe care Ștefan Bănică Jr îl pregătește de Crăciun.

Ștefan Bănică Jr. nu mai poate susține un concert la Sala Palatului, așa cum obișnuia în anii trecuți, însă a găsit o soluție pentru ca fanii să se bucure de piesele sale. Acesta pregătește un spectacol plin de emoție, livem realizat în exclusivitate pentru televiziune, în premieră într-un platou tv.

Printre invitați acestui concert, se numără și: Lidia Buble, Liviu Teodorescu, Elwira și Mihai Petre, Simona Gherghe. Concertul artistului se va difuza chiar de Crăciun la Antena 1, pe 25 decembrie, ora 23:45.

„Știu că publicul meu aştepta de mai multă vreme un semn de la mine referitor la concertul de Crăciun din acest an. Am primit foarte multe mesaje de la cei care doreau să vină la concertul de Crăciun, atât din ţară, cât şi din afara ţării. Anii trecuţi, mulţi dintre cei care nu locuiau în Bucureşti îşi programau chiar şi concediile în aşa fel încât să ajungă la concertele mele de la Sala Palatului.

Pentru că show-ul de Crăciun înseamnă acea energie fantastică care se naşte acolo, bucuria de a fi toţi împreună, nu doar o parte, când trăim la unison emoţia şi magia acestui concert. Cei care vin la concertele mele de Crăciun, aşa cum am zis de atâtea ori, sunt a doua mea familie, cu care sărbătoresc Crăciunul. Şi atunci cum să mă simt când le-aş fi spus unora „nu veniţi, că nu e voie„? E ca şi cum le-aş fi spus unora dintre membrii familiei: „voi nu veniţi la masa de Crăciun, că nu vă pot primi pe toţi în casă!„. Ăsta a fost sentimentul pe care l-am avut când am fost pus în situația de a alege cum să facem concertul anul ăsta.

Am înţeles şi nu comentez regulile, ci e doar o constatare pe care am considerat necesar s-o fac. În concluzie, concertul de Crăciun nu ar fi fost posibil la Sala Palatului anul acesta în condiţiile în care am fost obişnuiţi până în 2019. Şi atunci am decis, din respect pentru tot ce-am realizat în aceşti ani, pentru publicul meu şi pentru munca enormă care se află în spatele organizării unui astfel de eveniment, să nu facem acest spectacol la Sala Palatului cu jumătăţi de măsură.

În paralel, lunile astea m-am gândit la mai multe soluţii ca să ducem mai departe tradiţia concertului de Crăciun şi, aşa cum am făcut şi anul trecut, am recurs la soluţia înregistrării, de această dată a unui concert live, în premieră, într-un platou de televiziune, cu un public extrem de restrâns. Acesta va fi cadoul pe care îl facem în noaptea de Crăciun tuturor celor care iubesc concertele noastre.

Şi astfel menţinem tradiţia concertelor de Crăciun, care au intrat în casele voastre prin intermediul televiziunii în fiecare an, timp de 20 de ani neîntrerupți, chiar dacă în ultimii doi ani, din cauza situației prin care trecem, nu am mai concertat la Sala Palatului. Așadar, ne puteți urmări pe data de 25 decembrie, de la ora 23.45, la Antena 1. Și sper ca anul viitor să ne putem întâlni din nou faţă în faţă, într-un număr cât mai mare, la Sala Palatului”, a declarat Ştefan Bănică jr, potrivit libertatea.ro.