Vestea dimineții de la Ryanair. Au dat lovitura, nici șefii nu se așteptau la asta

Vestea dimineații de la Ryanair! Piața zborurilor low-cost în 2022 se pare că a mers extrem de bine, dacă ne luăm după datele publicate de una din companiile de acest tip. După cum era de așteptat, avem parte de vestea dimineții de la Ryanair, conform acesteie compania low-cost dând lovitura. Dacă ar fi să ne luăm după cursul lucrurilor, vestea este una la care nici șefii nu se așteptau.

Vestea dimineații de la Ryanair: „O stare de lucruri mai bună”

Ryanair și-a publicat astăzi rezultatele financiare pentru trimestrul care s-a încheiat la 31 decembrie 2022, iar acestea au arătat că transportatorul irlandez low-cost a făcut progrese semnificative în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent. Cel mai notabil este faptul că a convertit o pierdere netă de opt cifre într-un profit net de nouă cifre în 12 luni.

2021 a fost un an plin de provocări pentru industria aviatică. Deși companiile aeriene cunoșteau mai bine provocările COVID-19 decât atunci când pandemia a lovit în 2020, operațiunile lor erau încă oarecum limitate. Acest lucru s-a reflectat în rezultatele lor, Ryanair înregistrând o pierdere netă de 96 de milioane de euro în trimestrul al treilea din 2021/22. Este vestea dimineații de la Ryanair, în contextul în care se anunțau mărrir de prețuri la bilete.

Cu toate acestea, anul 2022 a reprezentat un an mult mai fructuos pentru gigantul low-cost, acesta reușind să întoarcă lucrurile cu o creștere uriașă de la an la an. Într-adevăr, în T3 din 2022/23, Ryanair a înregistrat un profit net de 211 milioane de euro. Compania a citat „cererea puternică de călătorii reținută în perioada de mijloc de octombrie și în sezonul de vârf al vacanțelor de Crăciun/Anul Nou” ca fiind un factor cheie:

„Veniturile programate în trimestrul al treilea au crescut cu aproape 85%, până la 1,45 miliarde de euro, datorită cererii puternice de călătorii la tarife mai mari (+14% față de pre-Covid). (…) Veniturile auxiliare au înregistrat o altă performanță solidă, generând peste 22,50 euro per pasager. Veniturile totale din T3 au crescut cu 57%, până la 2,31 miliarde de euro. Costurile operaționale au crescut cu 36%, până la 2,15 miliarde de euro, din cauza costurilor mai mari cu combustibilul, a restabilirii salariilor echipajelor și a creșterii traficului cu 24%.”, declară directorul general al grupului, Michael O’Leary.

Compania a dat lovitura

Așa cum au lăsat să se înțeleagă Ryanair și O’Leary, transportatorul a beneficiat de creșterea cererii de călătorii în ultimul trimestru. Acest lucru s-a reflectat în numărul său de pasageri pentru acele trei luni, deoarece a crescut de la 31,1 milioane în trimestrul 3 din 2021/22 la 38,4 milioane în trimestrul 3 din 2022/23. Procentual, acest lucru a reprezentat o creștere considerabilă de 24%.

Din punct de vedere istoric, Ryanair a avut, în general, date extrem de importante, tarifele sale mai mici însemnând că zborurile sunt necesare pentru a menține sustenabilitatea financiară. Numărul zborurilor a crescut la 84% în trimestrul 3 din 2021/22, iar acum, la început de an acesta a urcat cu nouă puncte procentuale, ajungând la 93% de data aceasta.

Ryaniar a înregistrat o creștere și în ceea ce privește flota și rețeaua sa. Până la sfârșitul ultimului trimestru, a înregistrat 84 de livrări de Boeing 737 MAX 8-200, ceea ce a dus dimensiunea totală a flotei sale la 523. În continuare, transportatorul își bazează proiecțiile, și anume 230 de rute în următorul exercițiu financiar), pe primirea a încă 124 de aeronave noi până în vara anului 2023.

Ryanair privește cu grijă spre viitor

Privind la ultimul trimestru al exercițiului financiar 2022/23, și chiar la întregul an, Ryanair se așteaptă ca traficul anual să ajungă la 168 de milioane de pasageri. Deși faptul că pasagerii își rezervă zborurile mai aproape de momentul plecării face ca astfel de previziuni să fie mai greu de calculat, Ryanair este încrezătoare în vizibilitatea sa.

În ciuda redresării continue a transportatorului, acesta se așteaptă ca al patrulea trimestru al anului 2022/23 să fie unul cu pierderi, din cauza lipsei traficului de Paște, ceea ce înseamnă că acesta cade în aprilie 2023. În plus, O’Leary avertizează că „această orientare rămâne puternic dependentă de evitarea evenimentelor negative în trimestrul patru, cum ar fi Covid sau războiul din Ucraina”.