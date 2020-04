Vestea bună pe care o aștepta întreaga planetă! Ce se întâmplă cu vaccinul făcut de români pe vremea lui Ceaușescu

În contextul pandemiei provocate de răspândirea noului coronavirus, cursa contracronometru pentru elaborarea unui vaccin a început. Potrivit experților, acesta nu poate fi gata mai devreme de șase luni. Printre specialiștii angrenați în cursă se numără și cercetătorul român Mihai Netea, care lucrează la un proiect în Olanda. În caz că te-ai întrebat vreodată „poate opri un vaccin vechi, noul coronavirus?“, iată răspunsul experților.

Cercetătoroul român Mihai Netea a răspuns, într-un articol al cotidianului The New York Times, la întrebarea formulată mai sus. Publicația se referă la vaccinul BCG, împotriva tuberculozei, care a fost inventat în urmă cu un secol. În urma unui studiu realizat de expertul român, s-a ajuns la concluzia că vaccinul care se făcea încă din vremea comunismului este în strânsă legătură cu numărul mai mic de morți cauzate de noul coronavirus. Majoritatea românilor care au făcut vaccinul înainte de anii ’90 au un semn în formă de floricică pe brațul stâng.

Profesor de biologie experimentală la Universitatea Radboud din Nijmegen din Olanda, Mihai Netea, a început un studiu prin care 1.500 de oameni, lucrători medicali, vor fi vaccinați sau revaccinați împotriva TBC.

„Ceea ce am fi făcut în mod normal într-un an și jumătate am făcut acum într-o lună și jumătate“, a declarat Mihai Netea, miercuri seara, pentru televiziuni.