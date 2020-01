Veste uriașă pentru Ianis. Cu ce echipă faimoasă a semnat fiul lui Hagi pentru o sumă fabuloasă

Fiul regelui a reușit să se transfere la o echipă celebră care face parte din Regatul Unit. Ce ce echipă a semnat tânărul sportiv? Oare va reuși să se impună?

Cu ce echipă a semnat Ianis Hagi?

Jucătorul naționalei de tineret a României U21 a fost prezentat oficial ca noul jucător al celor de la Glasgow Rangers, formație la care va evolua timp de șase luni sub formă de împrumut de la Genk. Dacă echipa scoțiană va dori să îl transfere, suma pentru transferul definitv este de 5 milioane de euro. Legenda lui Liverpool Steven Gerard a vorbit despre transferul mijlocașului și este covins că va fi un mare plus pentru echipa sa: „L-am urmărit de ceva timp și e clar că are calitatea necesară să facă diferența”, a afirmat fostul câștigător al Ligii Campionilor.

Transferat de la Genk, pentru 4 milioane de euro, în vara anului 2019, fiul regelui a fost o perioadă destul de grea în Belgia. Acesta, din păcate, a fost mai mult rezervă la echipa belgiană, iar în ultima partidă nu a prins nici măcar lotul. În tricoul celor de la Genk mijlocașul român a jucat 19 meciuri în care a marcat trei goluri și a oferit patru assist-uri, adunând 718 de minute.

Declarațiile lui Ianis Hagi

Internaționalul român a fost prezentat oficial și a oferit deja primele declarații ca jucător al echipei scoțiene „Este o mare onoare să joc la un club atât de mare, cu multă istorie și abia aștept să-i cunosc pe toți cei din club. Abia aștept să-i întâlnesc pe fani și să încerc să-mi construiesc relația cu ei cât de bine se poate”, a spus Ianis Hagi.

Rangers ocupă locul doi în Scoția, cu 56 de puncte, la cinci puncte de liderul Celtic, dar cu un meci mai puțin disputat. Rangers se va duela cu Braga în 16-imile Europa League.