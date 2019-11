De la ce vârstă a început fotbalul Ianis Hagi. O să spui că nu are cum, dar cu așa un tată, totul e posibil

Ianis Hagi, fiul celebrului fotbalist Gheorghe Hagi, la doar 21 de ani este considerat unul dintre cei mai buni fotbaliști ai noii generații. Ianis Hagi a început să joace fotbal de îndată ce a învățat să meargă și s-a lansat cu succes în lumea fotbalului românesc, fiind susținut de tatăl lui.

Vârsta la care a început Ianis Hagi să joace fotbal: ”am început să joc fotbal la 2 ani, de când am început să merg”

Ianis Hagi ne-a destăinuit că iubește fotbalul încă de mic copil, de aceea de multe ori în copilărie dormea cu mingea strânsă la piept. De asemenea, Hagi a mai povestit că adora să se joace cu tatăl său fotbal și nu pierdea nicio ocazie. Drept urmare, atunci când Gheorghe Hagi l-a întrebat dacă vrea să meargă la fotbal, acesta nu a stat pe gânduri, deoarece știa că asta este ceea ce își dorește să facă toată viața.

”La 2 ani, de când am început să merg, m-am jucat fotbal. Când îl prindeam pe tata liber, venea cu mine şi mereu ne jucam împreună. Majoritatea timpului mă jucam cu bunicul şi cu bunica. Am crescut cu bunicul (…) Tata, când avea timp să se joace cu mine, mereu a făcut-o. După ce am crescut, pe la 6-7 ani, în curtea casei mereu mă jucam cu el şi mă învăţa lucruri.

Când eram mic dormeam şi cu mingea în pat. Tata îmi zicea că deja spărgeam prea multe lucruri în casă şi m-a întrebat dacă vreau să merg la fotbal şi n-am stat pe gânduri. La început a fost greu, eram mic şi temător, dar apoi n-am mai avut nicio reţinere”, a declarat Ianis Hagi într-un interviu.

Conform aceluiași interviu, mama lui Ianis a fost destul de strictă cu el în copilărie. Micul fotbalist avea oră de culcare și, indiferent de ce se întâmpla, trebuia să o respecte.

“Mama nu mă lăsa să stau mult. Îmi aduc aminte nopţile de Champions League, când mama mă lăsa cel mult o repriză şi mă trimitea la culcare. Mereu îmi părea rău că nu pot să mă uit la tot meciul. La 10:00, 10 şi ceva trebuia să dorm”, a adăugat el.