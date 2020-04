Veste uluitoare în showbiz! A devenit tată pentru a treia oară la 70 de ani. Câți ani are soția

Un cuplu extem de cunoscut în showbiz este în culmea fericirii! Bărbatul a devenit părinte pentru a treia oară la vârsta de 70 de ani. Câți ani are proaspăta mămică?

A devenit tată pentru a treia oară la 70 de ani

Richard Gere este acum cel mai fericit om! Acesta îl poate ține în brațe pe cel de-al treilea copil al său și se bucură de onoarea de a deveni părinte la 70 de ani. Câțiva dintre fanii săi au crezut că acesta poate va alege să adopte, dar se pare că Alejandra Silvia, în vârstă de 37 de ani, i-a dat vestea cea mare mai devreme decât se aștepta. Proaspeții părinți se bucură de cel de-al doilea copil al lor născut la scurtă diferență de primul rod al iubirii sale. Amintim că Richard anunța la doar 9 luni de la nașterea primului său moștenitor cu actuala soție că aceasta este din nou însărcinată.

Starul mai are un fiu pe nume Homer James Jigme, în vârstă de 20 de ani, din mariajul cu Carey Lowell. Alejandra are și ea un fiul pe nume Albert, în vârstă de 7 ani, din căsnicia cu Govind Friedland. Gere și Silvia s-au cunoscut în anul 2014 în Italia într-unul din hotelurile pe care aceasta le gestiona. Cu toate astea, de când și-au unit destinele cei doi au ales să petreacă mai mult timp în Spania. . “Sunt cel mai fericit om din univers şi cum n-aş putea fi”, a declarat Richard Gere pentru ¡Hola! La 70 de ani.

Premii și nominalizări

1978 Days of Heaven David di Donatello Award for Best Foreign Actor Câștigat

1982 Ofițer și gentleman Golden Globe Award for Best Actor – Motion Picture Drama Nominalizare

1990 Frumușica Golden Globe Award for Best Actor – Motion Picture Musical or Comedy Nominalizare

1993 And the Band Played On

1997 Temnița roșie National Board of Review Freedom of Expression Award Câștigat

2000 Dr. T & the Women Satellite Award for Best Supporting Actor – Motion Picture Nominalizare

2002 Chicago Broadcast Film Critics Association Award for Best Cast Câștigat

2002 Chicago Golden Globe Award for Best Actor – Motion Picture Musical or Comedy Câștigat

2002 Chicago Screen Actors Guild Award for Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture Câștigat

2002 Chicago Phoenix Film Critics Society Award for Best Cast Nominalizare

2002 Chicago Screen Actors Guild Award for Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role Nominalizare

2007 The Hoax Satellite Award for Best Actor – Motion Picture Nominalizare

2007 I’m Not There Independent Spirit Robert Altman Award Câștigat

2012 Arbitrage Golden Globe Award for Best Actor – Motion Picture Drama