Filmul Iisus din Nazaret, capodopera regizorului Franco Zeffireli, care i-a avut în distribuţie pe actorii Laurence Olivier, Anthony Quinn, Christopher Plummer şi Robert Powell, care a interpretat rolul lui Iisus, a fost de-a lungul vremii subiectul mai multor controverse.

Ce se întâmplă astăzi cu actorul din Iisus din Nazaret. S-a spus că a fost blestemat după filmul lui Franco Zeffirelli

Multă lume a auzit că actorul care l-a interpretat pe Iisus în filmul celebru al lui Franco Zeffireli a înnebunit după terminarea filmului. Nimic adevărat. După rolul din Iisus din Nazaret, Robert Powell, acum în vârstă de 75 de ani, a continuat să fie activ, inclusiv pe micile ecrane, însa nu a reuşit niciodată să mai depăşească interpretarea pe care a avut-o în celebra peliculă. Şi după 42 de ani actorul britanic continuă să fie asociat cu rolul lui Iisus, în care a avut o interpretare magnifică.

Desi regizorul Franco Zeffirelli şi-ar fi dorit nume mari ca Al Pacino sau Dustin Hoffman în rolul lui Iisus, când i-a vazut ochii albastri ai lui Powell, a ştiut că a găsit ce căuta, actorul perfect pentru rolul lui Iisus. Regizorul i-a dat un sfat lui Robert Powell. Să nu clipească, pentru a scoate în evidenţă ochii albaştrii, pătrunzători, şi pentru a-i da un aer plin de mister.

Ce sfat i-a dat Franco Zeffireli lui Robert Powell

Powell i-a ascultat sfaturile, inclusiv acela de a se căsători înainte de începerea filmului. Zeffirelli, catolic convins, n-a vrut ca cel care-l interpretează pe Iisus să „traiască în păcat”. Astfel, presa anilor 1992 scria că Powell este singurul actor care a reuşit să-l transforme în sex simbol pe Iisus Hristos.

Robert Powell a declarat că experienţa interpretării celui mai important personaj din istoria creştinătăţii a fost solicitantă şi chiar traumatizantă.

„Imbatranirea nu ma sperie. Stiu ca s-a schimbat cariera mea, dar am incercat sa ma mentin profesional atat de mult cat am putut. In cei 28 de ani de cariera, am avut si succes, dar m-am implicat si in proiecte in care am crezut si care mi-au inselat asteptarile„, declara Robert Powell în 1992.

Robert Powell n-a participat la audiţie

Robert Powell nu a realizat pe ce rol a pus mâna. „Nici macar nu m-am dus la auditie, cred ca era aroganta tipica celor de varsta mea. Dar pana la urma am facut un test. Cand m-am uitat in oglinda, mi-am dat seama ca ma uit cu adevarat la Iisus. A fost ceva magic. De la par si pana la silueta eram Iisus Hristos, a fost un moment extraordinar„, a spus Robert Powell în anul 2000.

Powell a fost fascinat de rolul său, pe care l-a jucat în aşa fel încât fiecare individ să fie atins într-un fel sau altul de el. Actorului i-a rămas întipărită în memorie o scenă din film. Scena răstignirii pe Cruce. „Eram doar eu si echipa de filmare, alaturi de ceilalti actori, erau toti emotionati si plangeau, iar eu imi auzeam vocea ca un ecou printre acei munti. Cred ca acea scena este cel mai bine scrisa din istorie„, spunea Robert Powell.