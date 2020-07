Veste tristă din showbiz! Doi actori iubiți de români divorțează după 19 ani de căsnicie

Jennifer Grey, actriţa din Dirty Dancing, și Clark Gregg, cunoscut din producţii precum Iron Man, Thor sau The Avengers, și-au anunțat divorțul pe rețelele de socializare. Cei doi actori se separă după 19 ani de căsnicie.

Doi actori iubiți de români divorțează după 19 ani de căsnicie

După aproape două decenii împreună și un copil, Stella, în vârstă de 18 ani, Jennifer Grey și Clark Gregg au împărtășit cu comunitățile lor vestea separării încă din luna ianuarie.

„După 19 ani împreună, ne-am separat în ianuarie, conştienţi fiind că mereu vom fi o familie iubitoare şi atentă. Am luat, recent, decizia dificilă de a divorţa, dar rămânem prieteni apropiaţi şi suntem profund recunoscători pentru viaţa pe care am avut-o împreună şi pentru că o avem pe fiica noastră. P.S. Plângem când facem această postare”, au scris cei doi actori.

Pentru a demonstra că au rămas în relații bune, Jennifer a postat pe 21 iunie, cu prilejul Zilei Tatălui în SUA, o declarație emoționantă, adresată fostului ei soț: „La mulţi ani de Ziua Tatălui @clarkgregg, te iubesc şi sunt recunoscătoare că ai venit în viaţa mea la fix pentru a-mi îndeplini visul, pentru că continui să ne arăţi cât de devotat eşti, pentru că eşti un tată şi un partener minunat cu care am crescut această fiinţă minunată. N-aş fi reuşit fără tine”.

La începutul anilor ’90, Jennifer a făcut o operație estetică la nas, lucru care i-a afectat cariera. După ce și-a transformat chipul, actrița și-a pierdut din popularitate și farmec, nemaifiind distribuită în producții cu șanse mari de a deveni un succes. De întorsătură a fost uluită și aceasta, afirmând că: „Am intrat in sala de operatie o vedeta si am iesit o necunoscuta. Parca am fost intr-un program de protectie a martorilor sau o persoana invizibila”.