Anda Adam divorțează! Cum a ajuns, de fapt, în această situație. Dezvăluiri crunte din căsnicia artistei

Despre Anda Adam se spune că este într-o situație delicată încă din luna mai încoace. Nu mai purta verighetă, l-a scos pe soțul ei de pe toate rețelele sociale și tot în acea sferă fanii nu mai regăseau nicio fotografie cu cei doi. Întrebată despre presupusul divorț, cântăreața a declarat că nu vrea să dea curs provocărilor. Potrivit Impact.ro, astăzi s-a trecut la detaliile despărțirii, căci divorțul se va concretiza fără dubii.

Relația dintre Anda Adam și soțul ei, Sorin Nicolescu, a ajuns la final. În ultimele luni au existat indicii în sectorul online și zvonuri în mediul artistic ce îi caracterizau drept separați, iar gurile rele spuneau că mariajul celor doi este presărat cu o mulțime de probleme. Informația a fost negată de cântăreață, care, însă, nu a negat că are probleme în căsnicie.

„Nu am cum să intru în detalii despre ce s-a scris. Mereu am fost un om care și-a asumat lucruri și nu s-a ascuns. Nu am de ce să mă feresc. Atunci când eu am să pun pe rețelele de socializare că am divorțat, atunci chiar am făcut-o. Nu o să vin niciodată să dau detalii despre viața mea intimă.

Nu îmi place să îmi spăl rufele în public. Ca să concluzionez, am să anunț pe social media atunci când eu și soțul meu nu vom mai forma un cuplu. Toată lumea se ceartă, mai ales în perioada asta de autoizolare”, spunea solista în luna aprilie a anului curent.