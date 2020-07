Loredana Chivu, încă o operație estetică. Îi este jenă să se afișeze în public. Cum arată acum

Loredana Chivu și-a mai făcut alte două operații estetice. Astfel că blondina și-a pus alte silicoane, însă a apelat și la liposucție. Însă de data aceasta. se pare că recuperarea a fost una mai dificilă.

Loredana, alte operații estetice

Mai mult decât atât, vedeta le-a povestit fanilor ei de pe rețeaua de socializare Instagram că are dureri îngrozitoare. Loredana Chivu și-a motivat absența de pe Internet în ultima perioadă prin câteva filmulețe în care le-a povestit fanilor că se aștepta să își revină destul de rapid, dar se pare că lucrurile sunt mai complicate decât ar fi crezut ea.

Cum arată acum

„Eu am cearcăne pentru că încă stau în recuperare de la operația pentru lipo (n.r liposucție). Credeam că o să stau mai puțin, dar se pare că este destul de grav. Dar abia aștept să vă arăt rezultatele, abia aștept să le văd și eu. Dacă am lipsit de pe story am lipsit din această cauză pentru că nu m-am simțit tocmai cel mai bine, dar o să mă simt”, a precizat Loredana Chivu pe InstaStory.

După ce în urmă cu două luni a trecut și printr-un coșmar după ce bolidul ei de lux a fost incendiat de o femeie care a confundat-o cu amanta soțului ei, Loredana Chivu și-a găsit liniștea sufletească în brațele unui bărbat arătos.

Astfel ca pe Instagram, Loredana Chivu a postat mai multe clipuri video, dar și o imagine cu ea și cu noul ei iubit, pe nume Ionuț Neagu. Cei doi par a fi foarte îndrăgostiți și nu se mai feresc de ochii curioșilor. Se pare că este și o relație serioasă, că Loredana Chivu și noul ei iubit au petrecut o zi și o noapte în compania prietenilor lor, făcând un grătar, distrându-se la piscină și neuitând și de gesturile tandre.