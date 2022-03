Veste proastă pentru Ștefan Bănică jr. Nimeni nu se aștepta la asta

Anunțată cu surle și trâmbițe, noua producție a Antenei 1, „Dancing on Ice: Vis în doi”, a strâns nume importante. Atât în juriul show-ului, cât și în rândul concurenților, au fost anunțate nume deja cunoscute în showbiz-ul românesc. Printre vedetele Atena 1, prezente în show, se numără și Ștefan Bănică Jr. De data asta, celebrul solist nu a mai fost jurat, ci partenerul de prezentare a emisiunii, alături de Irina Fodor, care se pare că place atât publicului, cât și producătorilor. Soția lui Răzvan Fodor este prezentă în grilă, după ce prelua anul trecut „Asia Express” și „Chefi la Cuțite”.

„Dancing on Ice: Vis în doi”, a început „împleticit”

Ieri seară, la Antena 1 a debutat prima ediție a show-ului concurs „Dancing on Ice: Vis în doi”, pe gheața din AFI Cotroceni. Emisiunea are ca scop ajutorarea unor cauze sociale, prin participarea a 9 echipe care să danseze pe gheață. Producătorii show-ului nu s-au zgârcit la numărul de vedete pe metrul pătrat, așa că telespectatorii Antena 1 au avut ce admira și, în cele din urmă vota.

Printre vedetele care participă la show, se numără Iulia Albu, Sore, Ruby, Carmen Grebenișan, Oase, actorul Cosmin Natanticu, Jean Gavril, chef Nicolai Tand, Cătălin Cazacu, toți sub bagheta a doi coreggrafi importanți. În afară de vedetele de pe gheață, dar din postura de prezentatori, sunt alte două vedete Antena 1, și anume Ștefan Bănică Jr. și Irina Fodor.

Numai că, deși anunțat ca un mega-show, se pare că din punct de vedere al audiențelor, „Dancing on Ice: Vis în doi” a stat extrem de prost, în comparație cu celelalte posturi concurente. La ora difuzării, ora 20:00, PRO TV a propus un blockbuster, „Gemini Man”, cu Will Smith, iar pe TVR 1 a fost difuzată Finala Națională Eurovision.

Ștefan Bănică Jr. urmărit de aproximativ un milion de telespectatori

Audiențele, măsurate de cei de la Kantar, au pus show-ul Antenei 1, sub PRO TV, sâmbătă seara. Măsurarea audiențelor au scos la iveală faptul că „Dancing on Ice: Vis în doi” a vut puțin peste un milion de telespectatori, în comparație cu PRO TV care difuza filmul cu Will Smith, urmat de un alt blockbster, „Jack Ryan, Shadow Agent”. TVR 1, la aceeași oră, difuza Finala Eurovision, și s-a poziționat imediat după Antena 1.

Dar, per total Ștefan Bănică Jr și Irina Fodor nu au avut parte de prea mulți români în fața micilor ecrane la prima ediție a show-ului „Dancing on Ice: Vis în doi”, ceea ce nu prea le-a căzut bine nici producătorilor show-ului. Rămâne să vedem ce audiențe vor reuși să facă cele 9 echipe, la următoarea ediție, din 12 martie, de la ora 20:00.