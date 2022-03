Ștefan Bănică jr. a dat o nouă lovitură la Antena 1. Ce show va prezenta

Fanii lui Ștefan Bănică Jr. sunt în extaz! Celebrul actor, cântăreț și prezentator de TV revine pe micile ecrane în prim-plan. Acesta a fost văzut de cei care îl iubesc în rolul de jurat al emisiunii ,,X Factor”, dar iată că acum a tras din nou lozul cel mare. Celebrul artist a dat lovitura la Antena 1! Ce proiect urmează să modereze și cine îi va fi parteneră în noul drum?

Cei care îl iubesc pe Ștefan Bănică Jr. știu că acesta acceptă greu propunerile TV, mai cu seamă că nu l-au mai văzut de ani buni în rol principal într-o emisiune. Acesta a mai venit pe micile ecrane la masa juraților de la ,X Factor’ și a și reușit să pună mâna pe concurentul care a luat premiul cel mare.

Iată că o pauză meritată i-a fost de ajuns, iar acum se alătură celui mai nou proiect de pe piață – Dancing on Ice – Vis în doi. Sâmbătă, 5 martie, de la orele 20:00, Antena 1 dă startul unei aventuri pe gheață. Spectacolul fabulos îi va avea alături de celebrul cântăreț și pe Irina Fodor.

Solistul susține că este foarte bucuros de noua emisiune și de faptul că va lucra în continuare cu o echipă pe care o cunoaște deja. De asemenea, cântărețul se simte mândru să facă parte dintr-o emisiune care se realizează pentru prima oară la noi.

„Mă bucur că încep un proiect nou în televiziune și că voi lucra cu echipa cu care am mai lucrat ani buni, tot în televiziune. Îmi place că fac parte dintr-o emisiune care se realizează pentru prima oară în România, Dancing on Ice – Vis în doi, pe care o voi prezenta alături de Irina Fodor.

O emisiune extrem de ambițioasă, ținând cont de dificultatea pe care o întâmpină concurenții, care dansează în timp ce patinează. Plus că, după mulți ani, iată, în sfârșit, o emisiune live, cu totul altceva față de o emisiune înregistrată.

Adrenalina va fi mult mai mare și responsabilitatea asemenea. Și, chiar dacă am facut peste 100 de emisiuni în direct, timp de 4 ore, recunosc că tot am emoții. Ne vedem la Dancing on Ice – Vis în doi, live, sâmbătă (5 martie), de la ora 20.00, la Antena 1.”, a declarat Ștefan în cadrul unui comunicat Antena Group.