Unde și când poți vedea Singur Acasă în decembrie. Pe ce post și în ce zile se va difuza celebra serie de Crăciun

Un băiat lăsat singur acasă și hoți neinspirați au transformat o comedie cu buget modest într-un adevărat fenomen global. Singur acasă (Home Alone), lansat în 1990, este mai mult decât un film – este o tradiție de Crăciun care a traversat generațiile, devenind sinonim cu sărbătorile.

Un succes neașteptat pentru un film cu buget modest

Produs cu un buget de aproximativ 18 milioane de dolari, Singur acasă a reușit să aducă încasări impresionante, depășind 476 de milioane de dolari la nivel mondial. La acea vreme, nimeni nu anticipa că povestea micuțului Kevin McCallister, interpretat de Macaulay Culkin, va deveni una dintre cele mai de succes comedii de Crăciun din toate timpurile.

Rolul lui Kevin, un băiețel ingenios lăsat din greșeală singur acasă în timpul sărbătorilor, a propulsat cariera lui Culkin, transformându-l într-un superstar la doar 10 ani. Înarmat cu creativitate și capcane elaborate, Kevin reușește să țină piept hoților Harry și Marv, interpretați magistral de Joe Pesci și Daniel Stern.

Povestea care a cucerit publicul

Ce face ca Singur acasă să rămână atât de relevant chiar și după mai bine de trei decenii? Combinația dintre umorul universal și mesajul profund despre importanța familiei. Filmul reușește să fie atât amuzant, cât și emoționant, înfățișând fricile și bucuriile unui copil lăsat să se descurce singur în fața unor provocări neașteptate.

În Singur acasă 2: Pierdut în New York (Home Alone 2: Lost in New York), lansat în 1992, povestea lui Kevin ia o turnură diferită. Rătăcit în metropola americană, Kevin reușește din nou să înfrunte hoții, dar și să se adapteze într-un oraș plin de tentații și pericole. Acest al doilea film a fost un alt succes comercial, consolidând franciza și făcându-l pe Culkin și mai popular.

Un fenomen al sărbătorilor

Singur acasă nu este doar un film; este o tradiție care se reîntoarce în fiecare an în casele oamenilor din întreaga lume. Scenele amuzante – de la capcanele geniale pregătite de Kevin, până la momentele ridicole ale hoților – sunt completate de emoția reîntâlnirii cu familia.

Succesul a dus la crearea unei francize mai extinse, cu mai multe continuări și adaptări. Totuși, doar primele două filme, în care Macaulay Culkin interpretează rolul principal, sunt considerate clasice și continuă să fie difuzate an de an în perioada sărbătorilor.

Reîntoarcerea clasicului pe PRO TV

Anul acesta, fanii francizei vor putea urmări din nou aventurile lui Kevin McCallister pe PRO TV. Postul de televiziune va difuza Singur acasă pe 7 decembrie, începând cu ora 20:00, deschizând oficial sezonul filmelor de Crăciun.

O săptămână mai târziu, pe 14 decembrie, PRO TV continuă maratonul cu partea a doua a francizei, Singur acasă 2: Pierdut în New York. Difuzarea celor două filme va readuce în casele românilor bucuria copilăriei și spiritul sărbătorilor.

De ce iubim „Singur acasă”?

Într-o epocă a efectelor speciale și a poveștilor complexe, Singur acasă rămâne o poveste simplă, dar puternică, despre ingeniozitatea unui copil și dragostea familială. Filmul nu doar că aduce râsete, dar și emoții profunde, amintindu-ne de momentele speciale petrecute alături de cei dragi.

Capcanele hilare pregătite de Kevin, cum ar fi vopselele aruncate pe scări sau mânerul fierbinte al ușii, sunt acum scene iconice, recunoscute de fanii din întreaga lume. Totuși, dincolo de comedie, mesajul filmului este unul de căldură și reconectare.

„Deși este o comedie, filmul are un mesaj profund despre familie și importanța de a fi alături de cei dragi. Este ceea ce îl face atât de special și atemporal,” spun criticii.

Popularitatea Singur acasă a depășit granițele cinematografiei, devenind o parte esențială a culturii pop. Referințele la film sunt întâlnite frecvent în alte producții, iar expresiile și scenele celebre – cum ar fi Kevin strigând cu mâinile pe față după ce folosește aftershave – sunt instant recognoscibile.

De asemenea, succesul filmului a influențat și alte producții de Crăciun, inspirând povești care îmbină comedia cu emoțiile sărbătorilor.

Un film pentru toate generațiile

Poate cel mai impresionant aspect al Singur acasă este că reușește să rămână relevant pentru toate generațiile. Copiii se bucură de umorul slapstick și de aventura lui Kevin, în timp ce adulții rezonează cu mesajele mai profunde despre familie și responsabilitate.

În fiecare an, milioane de oameni din întreaga lume se așază în fața televizoarelor pentru a retrăi această poveste clasică. Pentru mulți, vizionarea Singur acasă a devenit un ritual de sărbători, aducând bucurie și nostalgie în perioada Crăciunului.

Singur acasă nu este doar un film de Crăciun; este o amintire vie a spiritului sărbătorilor, a iubirii de familie și a bucuriei de a fi împreună. Succesul său extraordinar, combinat cu mesajul universal, îl transformă într-un clasic atemporal, apreciat de generații întregi.

În această iarnă, PRO TV ne invită din nou să râdem, să ne emoționăm și să ne amintim de magia copilăriei alături de Kevin McCallister și de aventurile sale memorabile.