Veste neașteptată! O cunoscută prezentatoare TV de la noi, condamnată la închisoare

Instanța a publicat motivarea sentineței de condamnare a prezentatoarei TV Ema Pendiuc, fiica primarului Tudor Pendiuc, primarul orașului Pitești. Fosta prezentatoare de televiziune a fost condamnată la 5 ani de închisoare, în dosarul tatălui său, care a fost condamnat și el la 8 ani de închisoare.

Principalele motive invocate de instanță, în cazul prezentatoarei TV Emei Pendiuc, sunt: „Nu a recunoscut faptele”, iar apărarea sa a fost „contradictorie și neadevărată”, transmite Ziare.com.

Aceasta a fost găsită vinovată pentru complicitate la luare de mită și spalare de bani. Instanța a confiscat de la Ema Pendiuc apartamentul care ar fi fost primit mită de tatăl său. Judecatorii au contopit pedepsele pentru infractiunile pentru care a fost găsită vinovată: 4 ani pentru complicitate la luare de mită și 3 ani pentru spălare de bani.

Iată câteva fragmente din motivarea magistraților, potrivit Ziare.com:

”Instanta de judecata nu poate primi apararea inculpatei Pendiuc Emanuela- Elena in sensul ca apartamentul a fost achitat din fonduri proprii si din donatii din partea bunicii (avansul contractului de vanzare-cumparare), respectiv dintr-un imprumut de bani primit de la numitul Inal Cagri.

Toate aceste afirmatii sunt contrazise de probele administrate in cauza. Nu a reusit sa faca dovada imprejurarii ca sumele de bani astfel castigate ii ajungeau atat pentru plata chiriei, a utilitatilor si nevoilor proprii, cu atat mai mult cu cat in perioada de referinta nu figureaza cu depozite la banci. Nu a recunoscut savarsirea faptelor in ciuda unui probatoriu convingator si a unor aparari contradictorii si neadevarate, s-a prezentat la fiecare termen de judecata acordat”.

Ema Pendiuc a prezentat şi realizat emisiuni la Televiziunea Română din anul 2008. Ea a realizat „Alo, Bucureşti!”, „Jurnalul public”, „9409 Romantica”, în cadrul trustului Realitatea-Caţavencu, iar la Televiziunea Română: „Tema Zilei” (TVR 1) şi „Impact” (TVR 3). A fost producător al emisiunilor: „Iartă-mă” şi „Vreau să vină Moş Crăciun”, la care a lucrat alături de regretatul Valeriu Lazarov.