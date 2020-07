Veste neașteptată în showbiz! Cântăreața a devenit bunică la 44 de ani

Sia uimește și în afara scenei cu viața ei privată, ieșită din comun. Cântăreața a devenit bunică la vârsta de doar 44 de ani, după ce soția fiului ei a născut gemeni. Anunțul a venit la doar două săptămâni după ce aceasta anunța că a adoptat doi adolescenți. Vestea a șocat mai ales pentru că puțini sunt cei ce știau că are copii. Mai multe detalii, în continuare.

În urmă cu două luni, celebra cântăreață anunța că a devenit mamă, înfiind doi băieți abandonați, în 2019.

Cântăreața i-a înscris și într-un program pentru a depăși traumele trăite în centrul de plasament, mai ales că unul dintre băieți încă se confruntă cu aceste probleme.

Tinerii, în vârstă de 18 ani, erau pe punctul de a fi eliberați din sistemul de protecție socială din cauza faptului că ajunseseră la vârsta majoratului. Sia s-a atașat imediat de ei și i-a luat sub „aripa“ sa, dorind să le ofere o viață stabilă.

„Sunt epuizată după ce am investigat sistemul de adopții în ultimul an. Acest sistem nu merge bine. Nu din propria experiență, ci din a copiilor mei. Ei au stat în 18 locuri diferite în 18 ani. Totul a fost un roller coaster. Ei mi-au povestit un lucru, eu am descoperit altceva. Mi-am păstrat anumite limite, totuși“, declara vedeta.