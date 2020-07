Vedeta PRO TV rupe tăcerea. Și-a înșelat soțul cu Adi Nartea?

Victoria Răileanu și Conrad Mericoffer au divorțat, separare ce a șocat o lume întreagă, dar au preferat să păstreze discreția și n-au făcut publică despărțirea, decât atunci când secretul a devenit imposibil de ascuns.

Vedeta PRO TV a rupt tăcerea. Și-ar fi înșelat soțul cu Adi Nartea

Actrița care joacă în serialul „Vlad” de la PRO TV și actorul din serialul „Sacrificiul” de la Antena 1 au divorțat după șapte ani de căsnicie, de vină fiind tensiunile acumulate în timp.

Conrad Mericoffer a spus public, la un moment dat, că este un om liber și că singura legătură cu actrița este doar fiul lor, Carol. Atunci, Victoria Răileanu a fost și ea nevoită să rupă tăcerea.

Victoria Răileanu a recunoscut ruptura de Conrad Mericoffer

„Este adevărat că eu și Conrad ne-am despărțit încă de anul trecut. Nu am făcut publică despărțirea noastră și nu am vorbit despre acest subiect până acum pentru că viață mea privată ar trebui să rămână privată.

În orice cuplu există și momente mai grele, pe care unele cupluri reușesc să le depășească, altele nu. În cazul nostru, nu am reușit să trecem peste un moment foare greu din viața noatră. S-au acumulat anumite tensiuni, iar la un moment dat am realizat că nu mai putem merge mai departe împreună. În continuare rămâne un subiect pe care nu aș dori să îl discut, dar vreau să precizez că motivul despărțirii nu are nicio legătură cu alte persoane, ci cu relația noastră de cuplu. În acest moment prioritatea mea este copilul nostru, Carol, și îmi concentrez toată atenția și iubirea asupra lui”, a declarat Victoria Răileanu, conform libertatea.ro.

În martie, actrița tot nu recunoștea divorțul

În luna martie a acestui an, deși nu mai forma un cuplu cu Conrad, Victoria nu infirma, dar nici nu nega zvonurile cum că ar fi divorțat.

„Am tot auzit că în momentul în care alegi să fii actor, muzician, pesoană publică, alegi și să îți pui toată viața privată pe tavă. Și nu cred că este adevărată această afirmație. Eu m-am făcut actriță pentru că îmi place actoria, nu pentru că vreau să îmi știe toată lumea viața. Viața privată este viața privată, indiferent ce meserie ai și cred că trebuie să existe acest respect. Înțeleg că există milioane de ochi pe noi, că oamenii sunt curioși în privința vieții personale.

Victoria Răileanu ar fi avut o relație cu Adi Nartea, un coleg din serialul ”Vlad”

Însă nevoia de discreție trebuie respectată. Aceste articole și speculații apar și vor apărea în continuare. Orice fotografie poate fi interpretată într-un mod greșit. Cred că noi ar trebui să devenim mai nepăsători, de piatră în fața speculațiilor și să ne vedem de treabă în continuare”, spunea Victoria Răileanu acum trei luni.

Presa de scandal a scris în urmă cu ceva timp că actria ar fi avut o relație cu un coleg din serialul Vlad. În luna Martie, Victoria Răileanu și colegul ei, Adrian Nartea, au fost văzuți împreună într-un restaurant. Cei doi au stat minute bune de vorbă, iar la final s-au îmbrățișat cu multă afecțiune.

Actrița mai ieste la evenimente cu fostul soț

Conrad Mericoffer spune că s-a mai văzut cu fosta soție, ba chiar au ieșit la câteva evenimente împreună.

„Dar am fost foarte discreți. Am ieșit cu copilul împreună la câteva evenimente. Nu ne place să ieșim în evidență. Ce era să facem? Să ieșim să punem poze cu noi singuri pe canapea? Și să scriem că ne-am despărțit? Suntem prieteni. În continuare avem o relație frumoasă de prietenie și ne înțelegem la fel de bine, nu există râcă între noi. Niște tensiuni acumulate de-a lungul timpului. Carol stă și la mine și la ea. Avem custodie comună”, a spus Conrad Mericoffer.