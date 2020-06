Cântăreața i-a luat pe toți prin surprindere. Vrea să se retragă din showbiz?

Cântăreața Giulia Anghelescu s-a săturat de viața din București. Artista viseză la o casă departe de Capitală. Acum se gândeşte tot mai serios să se rupă de viaţa agitată pe care o duce în prezent, de mersul de la un concert la altul, şi să îşi găsească un colţ de linişte, undeva la țară.

Giulia Anghelescu vrea să se mute la țară, sătulă de viața agitată din Capitală. Artista s-a săturat să alerge de la un concert la altul, dar s-a săturat si de camerele de hotel, astfel că acum visează la o casă undeva la țară.

”În ultimul timp a început să îmi surâdă din ce în ce mai mult ideea de a mă muta la ţară! Am trăit toată viaţa alergând de la un concert la altul, am schimbat sute de camere de hotel, m-am bucurat de toată atenţia oamenilor care mi-au ascultat muzica, am fost la sute de petreceri, am simţit vibeul multor cluburi şi discoteci, iar acum tot ce îmi doresc cel mai mult e să am colţişorul meu de linişte”, mărturiseşte Giulia.

Giulia Anghelescu trăiește o poveste de dragoste de 8 ani cu Vlad Huidu

Solista şi Vlad Huidu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. De curând îndrăgitul cuplu a împlinit opt ani de căsnicie. Fericitul eveniment a avut loc pe data de 15 iunie.

„Cred că ne-am luat cu copiii şi nu ne-am dat seama când au trecut opt ani de căsnicie, că altfel nu îmi explic! La mulţi ani nouă! Să fim sănătoşi şi fericiţi şi Vlad Huidu întotdeauna înţelegător!„, a fost mesajul cu care artista a marcat evenimentul pe Facebook.