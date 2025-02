Veste mare despre Ana Porgras! Fosta gimnastă este însărcinată, dar păstrează un mister

Ana Porgras, fosta gimnastă și concurentă de la Survivor All Stars, a făcut un anunț surprinzător: este însărcinată cu primul său copil. Sportiva, cunoscută pentru discreția sa în ceea ce privește viața personală, a decis să împărtășească vestea cu fanii săi printr-o fotografie în care își arată burtica de gravidă.

La 31 de ani, Ana Porgras trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei, însă a ales să păstreze misterul asupra identității tatălui copilului. Tot ce se știe este că partenerul său este un tânăr din Brașov, însă fosta gimnastă nu a oferit mai multe detalii.

Ana Porgras a devenit cunoscută publicului larg după ce a participat la Survivor România și Survivor All Stars, însă înainte de cariera sa în televiziune a fost una dintre cele mai promițătoare gimnaste ale României. Originară din Bârlad, Ana a avut un parcurs impresionant în gimnastică, obținând în 2010 medalia de aur la bârnă la Campionatul Mondial de Gimnastică Artistică.

De asemenea, a câștigat bronzul cu echipa la Campionatele Europene și la paralele, în cadrul Campionatului Mondial de Gimnastică de la Londra. Din păcate, în 2011, din cauza unei accidentări suferite în finala Campionatului European, a fost nevoită să se retragă din sportul de performanță.

„Cel mai greu a fost momentul când am renunțat. Am luat decizia de pe o zi pe alta. Nu mai puteam nici fizic, simțeam că mă dezintegrez, și nici psihic. În primele luni nu mi-a fost greu, îmi doream să plec, să am o viață normală. Acum realizez că a fost o decizie luată în pripă și puteam să mai stau câteva luni până la Olimpiadă”, spunea Ana Porgras într-un interviu.