Veste importantă pentru Mark Zuckerberg. Anunțul făcut pe Facebook, alături de soția lui

Veste importantă pentru Mark Zuckerberg! Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a anunțat că așteaptă al treilea copil. Anunțul a venit la câteva ore după ce s-a aflat că averea sa netă s-a prăbușit cu 71 de miliarde de dolari. Mogulul în vârstă de 38 de ani, a împărtășit vestea emoționantă despre copil prin intermediul Facebook și Instagram. Pe de altă parte, Mark Zuckerberg nu o duce bine. S-a raportat că a pierdut miliarde de dolari. Zuckerberg și soția sa, Priscilla Chan, au deja doi copii împreună. Au două fiice, pe nume Maxima, în vârstă de șase ani, născută în decembrie 2015, și August, în vârstă de cinci ani, născută în august 2017.

Veste importantă pentru Mark Zuckerberg. Șeful Meta anunță că soția sa este însărcinată

Miliardarul și co-fondatorul Meta Platforms, Mark Zuckerberg și soția sa Priscilla Chan au anunțat miercuri că așteaptă a treia fiică. Miliardarul a făcut anunțul pe contul său de Instagram. El a distribuit o fotografie cu el și Priscilla și a spus că este fericit să anunțe că Max și August vor avea o surioară anul viitor. „Multă dragoste. Fericit să împărtășesc faptul că Max și August vor avea o nouă surioară anul viitor!”, a scris Zuckerberg pe Facebook și Instagram.

Fiicele cuplului, Max și August, s-au născut în 2015 și, respectiv, 2016. Chan și Zuckerberg, care s-au cunoscut la Harvard în 2003, sunt căsătoriți de peste un deceniu. Se pare că cei doi s-ar fi cunoscut la o petrecere a unei frății organizată la Universitatea Harvard în 2003.

Cuplul s-a căsătorit la 19 mai 2012, în solul conacului lui Zuckerberg. În ziua nunții lor s-a sărbătorit și absolvirea școlii de medicină a lui Chan. Potrivit rapoartelor, logodna cuplului a ieșit la iveală după ce Bill Gates a dat vestea în 2011.

Gates a sfârșit prin a o numi pe Chan logodnica lui Zuckerberg, potrivit Daily Mail. Cu toate acestea, la acel moment, Zuckerberg a negat afirmația, dar ulterior avea să se căsătorească cu Chan în 2012.

De la creșterea celor două fiice frumoase ale lor până la a-și face timp unul pentru celălalt, Zuckerberg împărtășește adesea actualizări și momente speciale cu familia sa. La începutul acestui an, Zuckerberg a accesat conturile sale de socializare pentru a sărbători cea de-a 10-a aniversare a căsătoriei sale. El a împărtășit o fotografie în care se ține de mână cu Chan.

Șeful Facebook își ține la curent urmăritorii cu viața sa profesională și personală prin intermediul conturilor sale de Facebook și Instagram. Pe de altă parte, Chan nu este un utilizator activ al rețelelor de socializare. Cu toate acestea, are un profil public pe Facebook și un cont privat pe Instagram. Miliardarul are 10,2 milioane de urmăritori pe Instagram și 119 milioane de urmăritori pe Facebook, în timp ce Chan are peste 2,9 milioane de urmăritori pe Facebook.

Averea sa netă s-a prăbușit cu 71 de miliarde de dolari

Anunțul vine la mai puțin de o zi după ce Bloomberg a raportat că antreprenorul a pierdut o mare parte din bani în ultimul an. Potrivit publicației, acesta valora 142 de miliarde de dolari în septembrie 2021. Începând de marți, valoarea sa netă a fost raportată la doar 56 de miliarde de dolari.

Vânturile economice au făcut ca Zuckerberg să se situeze pe locul 20 în topul miliardarilor la nivel mondial. Este cel mai slab loc al său din 2014 încoace. Miliardarul și-a văzut averea scăzând constant de când a lansat Meta, compania mamă a Facebook, în octombrie 2021.

În februarie, Meta a dezvăluit că nu a înregistrat nicio creștere a numărului de utilizatori lunari ai Facebook. Efectul a fost declanșarea prăbușirii istorice a prețului acțiunilor sale. Astfel averea miliararului s-a redus cu 31 de miliarde de dolari.

Aproape toată averea lui Zuckerberg este legată de acțiunile Meta. Zuckerberg deține peste 350 de milioane de acțiuni, potrivit ultimei declarații de împuternicire a companiei.