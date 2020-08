Veste dureroasă pentru fanii lui Florin Piersic. S-a întâmplat chiar acum

Florin Piersic a încântat inimile românilor timp de mai bine de 60 de ani și nu mai are nevoie de nicio prezentare. Marele artist a lipsit însă de pe scenă în ultimele șase luni, dar spera să revină în luna august, când avea programate nu mai puțin de patru spectacole.

Spectacolele din luna august în care trebuia să joace Florin Piersic au fost suspendate

Explozia numărului de noi îmbolnăviri cu coronavirus din ultimele săptămâni i-a făcut însă pe organizatori să suspende cele patru spectacole de teatru, mai ales de teama ca marele actor, ajuns la vârsta de 84 de ani, să nu se infecteze cu noul virus.

Florin Piersic trebuia să se întoarcă pe scenă alături de Medeea Marinescu, în piesa “Străini în noapte”, care era programată pe 3, 7, 28 şi 29 august, la “Grădina de Vară Herăstrău a Teatrului Constantin Tănase”.

Erau programate patru spectacole în luna august și alte patru în luna septembrie

Nu doar Florin Piersic şi partenera sa de scenă sunt dezamăgiţi, ci şi fanii, care aşteptau cu mult interes să îşi vadă actorii preferaţi. De altfel, toate spectacolele din luna august au fost suspendate şi nu se știe dacă acestea vor reveni în luna septembrie.

“Eu am jucat câteva spectacole în perioada aceasta, şi pe căldură, însă nu este bine. Ar fi fost un risc mare pentru Florin – şi virusul, şi canicula. În ultima perioadă, a crescut foarte mult numărul bolnavilor şi am decis să suspendăm spectacolele. În august aveam patru reprezentaţii, plus cele din septembrie, însă situaţia este incertă şi pentru luna respectivă”, dezvăluie Medeea Marinescu pentru Click!.

“Florin este în mare vervă şi abia aştepta să urce din nou pe scenă, mai ales că de aproape şase luni n-a mai jucat. El era însă cel mai expus dintre noi, riscurile sunt prea mari”, mai spune frumoasa actriţă.