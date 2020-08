Cum arată acum fosta soție a lui Florin Piersic. Anna Szelles împlinește 78 de ani

De-a lungul timpului, Florin Piersic a găsit loc în inima sa pentru mai multe doamne remarcabile. Printre ele, s-au numărat și unele care i-au dăruit moștenitori, cum ar fi actrița Anna Széles, care va împlini în curând 78 de ani.

Anna Széles, ravisantă la 78 de ani. Fosta soție a lui Florin Piersic trăiește la Budapesta

După un eșec în dragoste, Florin Piersic o găsește pe superba actriță maghiară Anna Széles, de care maestrul s-a îndrăgostit în autobuz. În anul 1975 s-au căsătorit, iar în 1976 a venit pe lume fiul lor, Daniel. Pasiunea s-a stins în 1985, când cei doi au decis să divorțeze, actrița mutându-se în Ungaria cu copil cu tot. Unii spun că relația a ajuns la final din cauza infidelității actorului, care în vreme ce era căsătorit a reluat, pentru scurt timp, relația cu Gabriela Vlad, până când aceasta s-a mutat în Israel. Tot în acea vreme începuse și tumultoasa idilă cu Angela Similea.

„Nu pot ascunde ce ştie toată lumea. Am fost fascinată de Florin Piersic. Am creat un cuplu. Pe scenă, la televizor, în turnee. Mi-amintesc că Anna Széles, soţia lui, a suferit mult. Cel puţin în meserie. Ei doi erau frumoşi, erau talentaţi, dar, când am intervenit eu, s-a întâmplat un lucru la urma urmei normal. Adică eram doi români înalţi, frumoşi şi celebri, eram un cuplu adevărat”, povestea Angela Similea mai târziu, în cartea autobiografică.

„Nu am avut un amor cu ea ca să doresc să mă despart de soţia mea de atunci, Anna Széles. Eu am iubit-o pe Angela şi am avut unele momente în care am simţit că ea ar fi făcut orice ca să rămână cu mine”, a fost declaraţia lui Piersic după mulţi ani.

Cu ce se ocupă acum?

Actrița locuiește la Budapesta, unde s-a stabilit de decenii bune, vizitându-l periodic pe fiul ei, Daniel, care și-a întemeiat o familie la Viena. Aceasta mai joacă și acum, participă la diferite reclame, fiind o personalitate publică îndrăgită în Ungaria.