Veste de ultimă oră de la Netflix. HBO va suferi cel mai mult

Într-o mișcare extrem de surprinzătoare, Warner Bros. Discovery cumpără o parte din titlurile din biblioteca HBO pentru rivalul Netflix. O astfel de tranzacție ar marca prima dată în aproape un deceniu când emisiunile HBO ar exista pe un serviciu SVOD rival din SUA. Este o veste de ultimă oră de la Netflix, iar conform analiștilor din piață, HBO va suferi cel mai mult.

Veste de ultimă oră de la Netflix. Titlurile din biblioteca HBO ar putea ajunge la gigant

Potrivit unor surse, aceasta este o mișcare financiară. Aceleași surse din interior spun că HBO s-ar fi împotrivit acestui plan, dar considerentele financiare ale corporației au învins. Persoane din interior subliniază că afacerea nu este încheiată și se poate destrăma în continuare, dar, indiferent de asta, marchează o schimbare majoră de strategie în peisajul plății premium.

Vezi și: Cum se face alegerea locuinţei pe Netflix. Aşa scapi de plata suplimentară

Se pare că emisiunile vor fi distribuite în regim de neexclusivitate, ceea ce le va permite în continuare să fie difuzate pe Max. Directorul general al Warner Bros. Discovery, David Zaslav, a semnalat la începutul mandatului său că este deschis să renunțe la exclusivitate și să licențieze conținutul pentru a crește profitul.

Vezi și: Veste proastă pentru toți clienții HBO. S-a întâmplat deja cu filmele și serialele de pe HBO Max

La începutul acestui an, Warner Bros. Discovery a trecut la distribuirea unor titluri precum Westworld către platforme de streaming gratuite precum Roku și Tubi. Filmul ”Insecure” a fost difuzat la rândul său pe rețeaua de cablu OWN, deținută de Warner Bros. Discovery, la începutul acestui an

A fost o mișcare recentă rară pentru un serial HBO de a fi difuzat pe cablu de bază. Gigantul, totuși, a făcut un mare pas înainte în ceea ce privește sindicalizarea în afara rețelei cu mai mult de un deceniu în urmă, când a vândut versiuni editate ale serialelor Sex and the City către TBS, și ulterior E!/Style, Curb Your Enthusiasm către TV Guide Channel, Entourage către Spike, precum și The Sopranos către A&E pentru un contract de 200 de milioane de dolari.

Acordul dintre HBO și Amazon Prime

În 2014, HBO a încheiat un acord cu Amazon Prime Video pentru a licenția seriale precum The Sopranos, Deadwood, Six Feet Under și The Wire. Cu toate acestea, acest acord a fost încheiat înainte ca Amazon să devină un rival pentru originalele premium.

Vezi și: Cele mai așteptate filme și seriale care au premiera pe Amazon Prime în luna noiembrie

Această ultimă mișcare ar fi o premieră în era streaming-ului, în special având în vedere integrarea verticală sporită a tuturor studiourilor majore de la Hollywood. Ea vine în contextul în care Zaslav încearcă să găsească noi modalități de a monetiza biblioteca companiei, în timp ce continuă un plan de reducere a costurilor.

Vezi și: Anunțul momentului de la HBO Max. Mulți clienți vor fi nemulțumiți, se va proceda la fel și în România?

Programele premium HBO la cel mai mare rival al său

Cea mai surprinzătoare fațetă a înțelegerii este că Warner Bros. Discovery ar permite ca o parte din programele sale premium să trăiască pe cel mai mare rival al său, ceea ce probabil va ridica semne de întrebare în întreaga industrie. Pe de altă parte, există speranța că punerea emisiunilor HBO pe Netflix le-ar oferi o expunere suplimentară, ajungând la o nouă audiență globală.

Vezi și: Veste proastă pentru toți clienții HBO. S-a întâmplat deja cu filmele și serialele de pe HBO Max

De asemenea, acest lucru vine la doar șase luni după ce Zaslav a luat în vizor Netflix după ce a devenit nemulțumit de modul în care Netflix își analizează condițiile de plată. Deși informație este vehiculată de ceva vreme, Netflix și HBO/Warner Bros. Discovery au refuzat să comenteze.