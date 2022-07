Veste proastă pentru toți clienții HBO. S-a întâmplat deja cu filmele și serialele de pe HBO Max

HBO Max vine cu o veste foarte proastă pentru toți clienții. Ce se întâmplă cu producțiile din mai multe țări europene Discovery a decis că este timpul să facă economii, iar pentru asta a făcut o modificare drastică. Abonații HBO Max din România și din alte țări au putut observa schimbarea fără nicio avertizare sau vreun anunț oficial. Ce s-a întâmplat? Românii sunt dezamăgiți de cele auzite acum.

Vești proaste pentru clienții HBO: ce se întâmplă cu producțiile lor preferate?

Discovery a decis că este momentul să facă economii în masă, așa că a oprit producția de conținut local din mai multe țări europene, inclusiv România. Abonații nu au primit niciun anunț oficial sau o avertizare cu privire la acest lucru.

Clienții HBO Max au putut observa cum în ultimele zile au dispărut de pe platformă filme și seriale preferate de ei. HBO Max confirmă pentru Variety că a decis să înceteze producțiile cu conținut local în Europa Centrală, Europa de Nord, Olanda și Turcia.

Singurele țări care nu trec printr-o astfel de modificare sunt Franța și Spania. Tăierea conținutului produs în zonele menționate face parte dintr-un plan mai amplu prin care Warner Bros. Discovery vrea să reducă cheltuielile cu trei miliarde de dolari.

Mai mult decât atât, platforma americană a scos de la vizionare și conținutul creat până acum. Acesta este al doilea semn că perioada de grație a serviciilor platformei video s-a încheiat, după problemele avute de Netflix în primul trimestru al acestui an. Mai exact, pentru prima oară după aproape zece ani a început să piardă din abonați.

Detalii despre evoluția platformei

HBO Max a venit în Europa pe o piață cu mulți concurenți precum Netflix, Disney+, Amazon Prime Video sau Apple. Platforma a oferit seriale precum Game of Thrones și Sex and The City, dar și filmele Warner, care au fost disponibile la o lună și jumătate după lansarea lor în cinematografe.

HBO Max i-a bucurat pe abonații din Norvegia, Suedia, Danemarca și Finlanda din 2012, iar din 2016 s-a impus pe piața din Spania și Andorra, propunând ulterior un abonament anual cu o economie de 30%. În România, One True Singer a fost una din producțiile de forță pe HBO Max. Reality-Show-ul muzical nu mai este însă disponibil în prezent.