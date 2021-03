Veste cruntă pentru românii din Marea Britanie. Este incredibil ce au pățit

În acest moment în Anglia este un adevărat scandal. Medicii fac apel la directorul medical de a reduce decalajul dintre prima și a doua doză de vaccin Pfizer. Specialiștii spun că extinderea așteptării maxime de la trei la 12 săptămâni este o decizie proastă.

Decizia venit din partea șefului medical din Anglia bazată pe noile norme de sănătate publică pentru a da prima doză de vaccini la mai multi oameni din Marea Britanie. Asociația Medicală Britanică a spus că este „greu de justificat” și că ar trebui schimbat la șase săptămâni. Se mai spune că dovezile timpurii sugerează că varianta virusului britanic poate fi mai mortală.

Printre cei care vor fi vaccinați, în aceste condiții, sunt și majoritatea românilor aflați pe teritoriul britanic, spune România TV. Mulți dintre aceștia sunt trecuți de 50 de ani, și conform datelor, există riscul de a diminua efectele vaccinului, dacă este administrat atât de târziu de la prima doză administrată. Conform postului TV menționat, unul din aceste cazuri este și cel al românului Eric Dobrescu, în vârstă de 55 de ani.

”Nu am înţeles de ce aici se face rapelul atât de târziu. Eu pe unde am citit, a doua doză se face mult mai repede. La câteva săptămâni. Mi-e teamă că voi face vaccinul degeaba. Că nu o să mai am imunitate”, le-a declarat Eric Dobrescu celor de la România TV.