Veste bună pentru Simona Halep de la WTA. Ce loc ocupă românca în ierarhia mondială

Veste bună pentru Simona Halep de la WTA. Fostul lider mondial n-a strălucit în turneul de la Washington, unde a debutat în sezonul pe hard. Dar românca se poate mândri în acest sezon cu semifinala jucată la Wimbledon. Dacă s-ar fi acordat puncte, constănțeanca ar fi revenit în Top 10 WTA, obiectivul pe care și l-a fixat la începutul anului. Chiar și așa, Simona Halep începe competiția din Toronto, astăzi, pe cea mai bună poziție pe care a ocupat-o în 2022.

Veste bună pentru Simona Halep de la WTA. Jucătoarea din Constanța a declarat la începutul sezonului că obiectivul său este revenirea în Top 10 mondial. Românca a început 2022 de pe poziția a 20-a, dar a avut ghinionul că la ediția din acest an a turneului de la Wimbledon să nu se acorde puncte.

Deși a ajuns în semifinale la All England Club, Halep n-a beneficiat și de puncte, în urma deciziei WTA și ATP de a nu le acorda, pe fondul interzicerii prticipării sportivilor ruși și bieloruși de către organizatorii competiției londoneze. În urma evoluției pe care a avut-o la Wimbledon, Simona ar fi revenit în Top 10 WTA.

„După Wimbledon aș fi fost top 10, deci obiectivul acela oarecum mi l-am îndeplinit. Câștigarea unui Grand Slam rămâne ca obiectiv, de aceea am început să lucrez cu Patrick Mouratoglou și din acest motiv am făcut atâtea schimbări. Sper să se întâmple, dar, dacă nu, voi da tot ce am mai bun, atât,” a declarat Simona Halep după încheierea competiției.