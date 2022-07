Simona Halep, o nouă reverență în fața antrenorului cu care speră să câștige un titlu de Grand Slam. „De aceea am ales să lucrez cu Patrick Mouratoglou”

Simona Halep s-a gândit anul trecut să se retragă din tenis, dar acum își dorește foarte tare să câștige un nou titlu de Grand Slam. Așa a ajuns să lucreze cu Patrick Mouratoglou, omul care a ajutat-o enorm în carieră pe Serena Williams. Jucătoarea din România a declarat că antrenorul francez îi oferă foarte multă încredere.

Simona Halep îl laudă pe Patrick Mouratoglou

Simona Halep și-a luat câteva zile de vacanță după semifinala din turneul de la Wimbledon, iar după câteva zile de pregătire a plecat în Statele Unite ale Americii pentru sezonul „pe hard”. Jucătoarea din România este încântată de colaborarea cu antrenorul Patrick Mouratoglou și spune că își dorește foarte tare să câștige încă un titlu de Grand Slam.

Simona Halep se află pe poziția a 16-a WTA, dar dacă s-ar fi dat puncte la Wimbledon ar fi urcat pe unul dintre primele zece locuri. Organizatorii turneului au interzis accesul sportivilor din Rusia și Belarus, după atacul din Ucraina, iar oficialii ATP și WTA au decis că, în aceste condiții, să fie acordate doar premii în bani.

„După Wimbledon aș fi fost top 10, deci obiectivul acela oarecum mi l-am îndeplinit. Câștigarea unui Grand Slam rămâne ca obiectiv, de aceea am început să lucrez cu Patrick Mouratoglou și din acest motiv am făcut atâtea schimbări. Sper să se întâmple, dar, dacă nu, voi da tot ce am mai bun, atât,” a declarat Simona Halep.

Jucătoarea din România a reușit cinci victorii la Wimbledon și a fost învinsă în finală de câștigătoarea turneului Elena Rybakina. A fost mulțumită de prestația ei și speră să joace mult mai bine la turneele din Statele Unite ale Americii.

„Muncesc mult mai mult, de aceea mă simt mai bine și am mai multă încredere. Dacă fac tot ce mi se zice, am o șansă în plus să fiu o jucătoare și mai bună. Tot ce se întâmplă se întâmplă bine în viața mea. Mă bucur tare mult că a apărut Patrick. Mă ajută mult și în tenis și în plan personal, îmi dă încredere și mă face să cred mai mult în mine,” a adăugat Simona Halep, vorbind despre noul său antrenor.

Simona Halep a luat decizia de a participa la trei turnee în luna august, înainte de US Open. Românca va juca la Washington (1-7 august), Toronto (8-14 august) și Cincinnati (15-21 august). Sportiva română va juca, după câteva zile de pauză, la US Open, turneu de Grand Slam programat între 29 august și 11 septembrie, la New York.