Veste bună pentru Simona Halep. Ce se întâmplă cu programul fostului lider mondial

Veste bună pentru Simona Halep. Numărul 18 WTA a venit la Transylvania Open de la Cluj-Napoca fiind aproape sigură că acesta este ultimul său turneu al sezonului. Fostul lider mondial a primit, însă, o veste bună din partea organizatorilor unei alte competiții din circuitul mondial. Așa se face că vacanța dublei câștigătoare de Grand Slam se va amână cu câteva săptămâni.

Simona Halep participă la Transylvania Open de la Cluj-Napoca. Ea va juca, miercuri, în primul tur, contra conaționalei Gabriela Ruse. Pentru Halep părea să fie ultimul turneu al unui sezon dezastruos. Fostul lider mondial a început anul pe locul 2 mondial, dar accidentările i-au ruinat parcursul, ea fiind clasată acum pe poziția a 18-a. De altfel, pentru prima oară după 7 ani, Simona Halep nu va participa nici la Turneul Campioanelor. Ea se află abia pe locul 39 în ierarhia WTA Race, ce asigură prezența la turneul de gală al celor mai bine cotate jucătoare ale anului.

Nu am nicio șansă la Turneul Campioanelor anul acesta. Pentru mine a fost un an greu, cu multe accidentări, n-am jucat 4-5 luni. Tot ce vine este un bonus, n-am nicio așteptare. Vreau doar să pun în practică ceea ce am hotărât cu antrenorii și să mă bucur de tenis. Am început anul cu mari dureri și acum mă bucur că sunt sănătoasă să joc. Vreau doar să mă bucur de ce se întâmplă anul acesta. Cu oricine joc este foarte greu anul acesta, mai ales că vin după o accidentare foarte lungă, cum n-am mai avut până acum”, a declarat Simona Halep, la Cluj.