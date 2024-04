Vedetele din România care au fost înșelate de parteneri. Și-au jurat iubire eternă, dar ispita a fost mai puternică

Câteodată, promisiunea unei iubiri ca în povești nu este suficientă pentru ca doi îndrăgostiți să trăiască fericiți până la adânci bătrâneți. Gelozia, invidia, lipsa de comunicare, incompatibilitatea sunt doar câțiva factori care pot destrăma chiar și cea mai solidă relație, fără să mai punem la socoteală cea mai puternică ispită, trădarea. Nici vedetele nu par a fi imune infidelității, după cum urmează. Cine sunt vedetele din România care au fost traduse de partenerii de viață.

Augustin Viziru

Unul dintre scandalurile care au zguduit showbizul românesc din temelii, la începutul deceniului trecut, a fost cel legat de divorțul dintre Augustin Viziru și Oana Mareș.

Controversatul actor a ajuns la concluzia că relația sa de 11 ani cu frumoasa blondină a ajuns la final, atunci când a aflat că soția lui a avut o relație clandestină cu nimeni altul decât actorul Cosmin Natanticu.

”Nu regret nimic din ce a fost. Ușă de biserică nu am fost nici eu, doar nu m-a luat de la bibliotecă. Acum ea are o familie, are un copil, îi doresc să fie sănătos. Sunt foarte orgolios de felul meu. Uită-te puțin la Natanticu. Tu ai putea să ai ceva cu el? Eu niciodata nu m-aș fi dus acolo să mă expun, mai ales că am meseria pe care o am. Natanticu a fost și la noi acasă, stăteam împreună în pauzele de masă.”, a povestit actorul în podcastul lui Radu Țibulcă de pe Youtube.

Liviu Vârciu

Unul dintre cei mai carismatici cântăreți ai anilor 2000, viața amoroasă a lui Liviu Vârciu a ținut caldă prima pagină a publicațiilor mondene ale ultimilor 20 de ani.

Pe lângă mariajul controversat cu Adelina Pestrițu, relația lor cunoscând numeroase suișuri și coborâșuri, de-a lungul anilor, puțini sunt cei care știu că Vârciu a fost îndrăgostit până peste cap de actrița Cătălina Grama, cunoscută sub numele de scenă Jojo.

Cei doi s-au iubit la nebunie și au ajuns la un pas de a face nunta, atunci când artistul a aflat că logodnica lui i-a fost infidelă și a anulat cununia.

Pepe

Divorțul lui Pepe de Oana Zăvoranu a reprezentat un scandal imens în anii 2000 în România. Artistul a povestit, recent, cum a prins-o pe prima lui soție în mașină cu amantul ei, Tudy. Prezentatorul de la Te Cunosc de Undeva și-a urmărit fosta parteneră cu mașina, pentru a se convinge de infidelitatea brunetei.

”Dacă afli că nevastă-ta, când tu nu ești acasă, îți zice că se duce la o prietenă, ce faci? Te convingi că așa e. Am stat vreo 3 ore până a ieșit de la un apartament, eu știam că am mai fost acolo, dar ieșea singură. La un moment dat a ieșit cu el și am zic gata, acum am făcut flagrantul. Eu eram plecat din București, și eu mincinos. Faza dură a fost că eu mergeam în spatele lor și vorbeam cu ea la telefon. Era parcat în fața casei lui și eu parcat în spatele lor și ea aștepta să închid eu telefonul să își poată lua la revedere de la el, iar eu nu-i lăsam.

Vorbeam cu ea orice, dar nu voiam să închid. A avut la un moment dat o tentativă din asta de a ridica tonul la mine. Și am zis: Ce faci, vorbești urât cu mine de față cu fraierul?. M-am dat jos și i-am bătut în geam. Am zis: Băi boss, oricum știu tot, iubește-o și tu 10-15% din cât am iubit-o eu, respect-o și duceți-vă mai departe. Și am plecat.”, a povestit Pepe, într-un vide de pe Youtube.

Ilinca Vandici

Prezentatoarea de la ”Bravo, ai stil!” nu a fost ferită de decepții în dragoste. Deși divorțul de Andrei Neacșu reprezintă o rană destul de recentă, Ilinca Vandici a vorbit, acum ceva timp, și despre relația sa cu fostul fotbalist Ciprian Marica.

Cei doi au format unul dintre cele mai fierbinți cupluri ale anilor 2000, iar fanii au fost surprinși să afle de despărțirea lor, deși se așteptau să-i vadă mergând, de braț, în fața altarului. Motivul separării celor doi a fost simplu: infidelitatea sportivului.

”Nu știu să-ți spun cum, dar aflam! Venea o prietenă care-mi spunea că are o prietenă care-i spune că e plecat…acolo. Aflam, pur și simplu (…) Din întâmplare, mă uitam pe Facebook la nu știu cine și o vedeam pe nu știu care în poză la terasă, recunoșteam terasa. Am încercat să port o discuţie civilizată, fără crize şi isterii, plecând de la întrebarea: De ce ai făcut asta?. M-am ferit să par o nebună, aşa cum bărbaţii au foarte uşor tendinţa să ne considere în asemenea momente, poate pentru a-şi masca vina. M-am simţit dezamăgită, fiindcă mi s-a răspuns prin negaţii, deci am fost şi minţită, pe lângă faptul c-am fost înşelată.”, a pocvestit Ilinca Vandici în podacstul Vin de-o poveste.

Catrinel Sandu

Catrinel Sandu este, fără îndoială, una dintre cele mai frumoase românce, prima Bebelușă de la Cronica Cârcotașilor fiind una dintre cele mai apreciate vedete ale anilor 2000.

Deși s-a bucurat de succes în carieră, blondina a avut mare ghinion în dragoste, relațiile ei amoroase fiind presărate cu gelozii și infidelități.

Vedeta s-a despărțit de Lucian Viziru, fostul solist al trupei Gaz pe Foc, după ce a aflat că artistul a tradus-o cu cea mai bună prietenă a sa de la vremea respectivă.

”Persoana respectivă era prietenă cu noi, dar s-a întâmplat în perioada de pauză dintre noi. Cred că depinde mult de vârstă, de tine (…) Altfel reacționezi la 20, la 30 de ani și altfel aș reacționa eu acum la 40 de ani. Eu la chestii din astea sunt foarte doamnă, nu știu de ce. Nu mă blochez, dar nu răspund cu aceeași monedă. Am avut o singură discuție cu ea. Am zis că fiecare se merită pe fiecare, cum îți așterni, așa dormi, cu Dumnezeu înainte, karma nu iartă pe nimeni și la revedere. Nimeni nu pleacă pentru că îi pune cineva pistolul la cap. Vina este împărțită într-un cuplu”, povestea Catrinel Sandu în emisiunea „Refresh by Oana Turcu” de la Antena Stars.

Ani mai târziu, soarele părea să fi răsărit pe strada blondinei. Catrinel Sandu s-a căsătorit cu Gabriel Trifu, bărbatul care i-a dăruit cel mai frumos cadou, acela de a o face mamă.

Cu toate acestea, fericirea i-a fost umbrită atunci când a aflat că soțul ei avea o relație în paralel cu o altă femeie, în timpul căsniciei lor.

Andrei Ștefănescu

Andrei Ștefănescu completează lista vedetelor din România care au fost trădate de partenerii de viață. Artistul a dezvăluit modul în care a aflat că prima lui soție, cântăreața Sylvya, i-a fost infidelă cu un dansator.

Solistul a angajat un detectiv privat să o urmărească pe fosta lui parteneră de viață, până când a primit dovezile de care avea nevoie pentru a-și confirma suspiciunile.

”Acum aproape 10 zile am aflat ceva grav şi am angajat un detectiv să o urmărească. Viaţa rezervă uneori surprize şi am aflat că eu nu eram atât de special. Nu aş putea să trăiesc într-o relaţie mincinoasă, aşa am fost educat. Cel mai chinuitor este să te culci lângă un om care ştii că te minte”, povestea artistul în 2012.

Andreea Marin

Cu siguranță unul dintre cele mai scandaloase amantlâcuri din showbizul autohton a fost cel dintre Ștefan Bănică și Lavinia Pârva, pe vremea când rockstarul era căsătorit cu Andreea Marin, mama fiicei sale Violeta.

Mariajul dintre artist și fosta Zână a Surprizelor a fost extrem de mediatizat, cei doi formând unul dintre cele mai apreciate și populare cupluri ale anilor 2000.

Divorțul răsunător a avut loc la scurt timp după ce frumoasa brunetă a aflat că a fost ”tradusă” de către soțul ei cu solista Lavinia Pîrva, actuala soție a lui Ștefan Bănică.

Andreea Bălan

Relația dintre Andreea Bălan și Keo nu este străină publicului meloman din România, cei doi artiști trăind o poveste de iubire timp de 9 ani de zile. Cele două vedete locuiau și lucrau împreună, împletind muzica și dragostea în cel mai firesc mod posibil.

Fericirea a luat sfârșit atunci când jurata de la Te Cunosc de Undeva s-a despărțit de fostul ei partener, după ce a aflat că artistul a înșelat-o cu solista Misty, blondina care a devenit actuala sa parteneră de viață și mama copilului său.