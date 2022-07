Vedetele care au plătit scump pentru derapajele lor în spațiul public. Declarațiile pentru care și-au pierdut joburile

Derapajul lui George Buhnici de la festivalul Neversea nu este singurul care a avut loc în ultimii 15 ani. Mai multe vedete au avut de plătit diferite polițe, după ce au afirmat anumite lucruri care nu le-au făcut cinste. Ce au putut spune George Burcea, Mircea Solcanu sau Ecaterina Andronescu.

În anul 2014, România rămânea înmărmurită în fața declarațiilor halucinante pe care fostul prezentator de la Acasă TV le-a făcut la adresa familiei Anghel, părinții copilului sfâșiat de un câine maidanez.

Ce suma ați încasat in urma participării la emisiuni TV, acelea care se desfășurau când copilul vostru era pe catafalc? Ați terminat banii, copilul e mâncat dar nu-i nimic, mai aveți unul.

La jumătate de an de la declarațiile uluitoare, vedeta TV și-a cerut scuze public, revenind cu o altă postare:

OK, ți-ai luat bani! S-a dat o lege care omoară câini și cu asta sunt de acord, acum ce mai vrem? Eu nu am vrut să taxez pe nimeni. Mesajul meu a fost unul de iubire, eu le-am spus: nu mai urâți.”

Nu m-am luat de nicio ființă nevinovată, eu nu doresc moartea nimănui. Apoi m-am trezit în presă că doresc moartea unui copil. Mi se pare cea mai mare tâmpenie. Am vrut să trag un semnal de alarmă în sensul în care, OK! Te-ai dus în platoul de tv în timp ce copilul era la biserică.

„A fost un punct de vedere în urma căruia mi-am cerut scuze și, în urma acelor scuze, a fost tot acel val. Nu mi-a părut rău că am postat acel mesaj, mi-a părut rău pentru că acel mesaj nu avea ce cauta în spațiul public.

Fostul soț al Andreei Bălan a fost protagonistul unui scandal de zile mari. George Burcea a fost acuzat că ar fi instigat lumea la violență împotriva femeilor, după ce a declarat că unele reprezentante ale sexului frumos ar trebui „să fie luate la palme, cu mese, scaune, capace”.

Ulterior, George Burcea le-a cerut iertare femeilor pentru lucrurile cumplite pe care le-a spus, după ce editura care publicase cartea actorului a retras imediat volumul de pe piață.

„Am avut o reacţie de care îmi este foarte ruşine(…) Am greşit în felul în care am reacţionat, dar cea mai mare greşeală este că am spus nişte lucruri la furie cu care nu rezonez şi care nu îmi fac deloc cinste, nici mie şi niciunei femei(…)

Înţeleg de ce este complet greşit ceea ce am spus şi înţeleg că cele spuse de mine la furie nu au făcut altceva decât să contribuie la o gândire toxică şi bolnavă. Îmi pare foarte rău şi nu pot face altceva decât să îmi cer iertare şi să mă educ mai mult pe acest subiect.”