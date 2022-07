Întâlnirea emoționată pe care a avut-o George Burcea. Și-a respectat promisiunea făcută unei persoane dragi: “A plâns de când am ajuns acolo” EXCLUSIV

George Burcea și-a respectat promisiunea și i-a făcut o mare bucurie bunicii sale în vârstă de 85 de ani, dându-i ocazia să își cunoască și cea de-a doua strănepoată, pe Clara, în vârstă de 3 ani și 5 luni. Fostul soț al Andreei Bălan a petrecut câteva zile cu copilele în satul Puțureni, locul unde el a copilărit. Din această escapadă a lipsit motivat Vivina Sposub, iubita actorului.

George Burcea a avut parte de o întâlnire emoționantă, pe meleagurile natale, unde s-a întors, de această dată, alături de cele două fete. Cum escapada a fost programată în timpul săptămânii, actorulului nu i-a fost alături iubita sa, Viviana, întrucât de luni până vineri, aceasta dă trezirea la Kanal D în emisiunea “Dimineața cu noi”, împreună cu Bursucu și George Tănase.

„Acum vreo două săptămâni am fost cu fetele la bunica și la străbunica fetelor. Am stat acolo câteva zile, a fost superb. Le-am dus la porumb, la grâu, la ovăz, au văzut toate lucrurile, le-am dat cu căruța, cu calul. Am scos apă din fântână, au băut apă din găleată. Acolo am copilărit: la Puțureni. Străbunica are 85 de ani, a plâns de când am ajuns, de când am coborât din mașină până când am plecat, a plâns încontinuu. A fost fericită. A fost prima oară când a cunoscut-o pe cea mică și a doua oară când a văzut-o pe cea mare”, a declarat, în exclusivitate pentru Impact.ro, George Burcea.