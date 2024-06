Vedete din România care au făcut inseminare artificială și au acum copii. Nume surpriză în showbiz

Din păcate, multă lume se confruntă cu problemele de fertilitate în momentul de față. Din ce în ce mai multe cupluri se confruntă cu de imposibilitatea de a avea un copil. Cu toate că fac seturi întregi de analize și caută mereu soluții, răspunsul este mereu același. Răspunsul este unul dureros și greu de suportat, nu este unul definitiv.

Medicina a evoluat de la an la an, găsind noi metode de a aduce pe lume copii sănătoși și gata să fie iubiți de părinți, prin eprubetă. Aceasta este folosită ca și o ultimă soluție. Mai există și stimularea ovariană, o variantă la care pot apela cuplurile fertile dar mai „leneșe”.

Fertilizarea în vitro este o componentă a Reproducerii Umane Asistate Medical. Este un proces prin care spermatozoidul fecundează ovulul dar în laborator. Apoi, se formează embrionul și este transferat în uterul mamei în 72 de ore de la concepție. Fertilizarea nu intervine în complexul genetic al copilului, așa că nu trebuie să vă faceți griji, nu există complicații. Atunci când celelalte metode de concepție nu pot fi aplicate, FIV este ultima soluție pentru bărbatul sau femeia sterilă.

Într-o altă ordine de idei, dacă tulburările de ovulație sunt vinovate pentru imposibilitatea cuplului de a avea un copil, acestea se pot echilibra cu ajutorul stimulării ovariene. Acest procedeu este folosit pentru a produce cât mai multe ovule. Conform unor statistici, șansele de a rămâne însărcinată după o asemenea procedură sunt de 60% la șase luni de la începerea tratamentului.

Daniela Gyorfi a trecut prin clipe de coșmar încercând să aibă propriul copil. După ce a pierdut trei sarcini, artista și-a pierdut orice urmă de speranță de a avea un copil. Cu toate acestea, pe 16 februarie 2011, Daniela își împlinise visul aducând-o pe lume pe Maria.

Deși la început nu a recunoscut, modelul a apelat la ajutorul medicinei pentru sarcina cu tripleți.

„Timp de un an mi-am dorit, nu m-am protejat și nu am rămas însărcinată, credeam că e o problemă, de aceea nu voiam să spun la nimeni. Am vrut neapărat copil și am făcut o stimulare ovariană, prin care în loc de un ovul, se află trei în uter, așa că s-a întâmplat. Am rămas șocată când am văzut că sunt trei în loc de unul, spuneam că nu poate fi adevărat”, a declarat vedeta în cadrul emisiunii Happy Hour.