Andreea Tonciu, primele declarații despre al doilea copil

Andreea Tonciu a fost prezentă recent în cadrul emisiunii ”Star Matinal” de la Antena Stars, unde a vorbit despre planurile sale pentru anul 2021. Își dorește un nou proiect în televiziune, vrea să se mute la casă nouă, dar ce spune despre al doilea copil? Declarațiile vedetei.

Andreea Tonciu, declarații despre al doilea copil. „Fac 35 de ani anul acesta. Deocamdată, nu”

Andreea Tonciu a ridicat semne de întrebare cu privire la posibilitatea de a-și mări familia încă din vara anului trecut, când mărturisea într-un interviu pentru ”Teo Show”, de la Kanal D, că „nu sunt în apele mele, am stări de vomă și amețeli”. „Stând în pandemie cam mult, am considerat că a venit timpul să-l fac și pe al doilea. Eu îmi doresc să mai am o fetiță, dar acum, cine știe? Ce o vrea Dumnezeu. Mie dimineața îmi e foarte rău. Mă simt ca atunci când eram însărcinată cu Rebi”, mai declara ea.

Astăzi, însă, invitată la televizor, a declarat ferm că nu mai vrea un al doilea copil, cel puțin nu deocamdată. Își dorește, însă, un nou proiect în televiziune, ”Bravo, ai stil” deschizându-i apetitul pentru lumea reflectoarelor, sănătate, dar și o casă nouă, mai încăpătoare.

„Îmi doresc un nou proiect în televiziune, vreau să fim sănătoși, vreau să mă mut într-o casă mai mare. Nu mai avem loc pentru că am foarte multe haine. Cel mai bine în viața asta este ca o femeie să îsi producă bani singură. Mi se pare cel mai urât ca o femeie să ceară bani părinților, soțului și așa. Deocamdată, nu (n.r. mai vrea un copil). Fac 35 de ani anul acesta. Nu mai sunt pregătită să mai fac niciun copil”, a declarat Andreea Tonciu la ”Star Matinal”.

„Nu mai sunt atât de nebunatică, dar vulcanică sunt”

Cât despre schimbările de comportament care ar fi putut să-și facă loc după participarea la competiția de stil de la Kanal D, bruneta a mărturisit că are același caracter. Singura schimbare este că nu mai petrece timp în oraș cu alți prieteni, ci cu soțul și fiica lor, Rebecca.

„E greu să te schimbi în totalitate. Caracterul e același, doar că am mai schimbat anumite chestii: nu mai stau foarte mult în oraș, să stau mai mult cu soțul meu. Prietenele mele sunt vecinele mele. Dacă ies, ies la vecina. Nu mai sunt atât de nebunatică. Dar vulcanică sunt”, a declarat aceasta.