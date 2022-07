Vedete din România bătute de iubiții lor. Bianca Drăgușanu, Alexandra Stan sau Andreea Mantea sunt câteva dintre ele

Ce vedete din România au fost bătute de iubiți. Se pare că statutul de vedetă nu le-a conferit și norocul în dragoste. Și chiar dacă și-au început relațiile „cu dreptul”, acestea au ajuns să se sfârșească în scandaluri și, în unele cazuri, agresiuni fizice. Iată vedetele snopite în bătaie de partenerii lor!

La capitolul relații „complicate”, Bianca Drăgușanu se înscrie cam în fruntea vedetelor care nu au avut parte de liniște în viața amoroasă. Se știe, de altfel, că a avut un trecut tumultuos și a fost chiar la un pas să rămână fără un picior.

Apoi, aceasta aproape că și-a pierdut viața din cauza unui iubit pe care l-a avut la vârsta de 20 de ani. Acel iubit dezvoltase o obsesie pentru ea, ajungând să o abuzeze fizic și psihologic. Este vorba despre Coco Păun, un interlop care a snopit-o în bătaie până ce a băgat-o în spital.

Apropiații vedetei spuneau că și Adrian Cristea i-ar fi aplicat o corecție destul de agresivă fostei prezentatoare de televiziune, din cauza geloziei. Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu, a recunoscut că a lovit-o, iar imaginile cu ea desfigurată la chip au făcut atunci înconjurul Internetului.

O altă vedetă agresată a fost Andreea Mantea. Pentru puțină vreme ea s-a iubit cu Gabi Bădălău, actualul iubit la Biancăi Drăgușanu. El ar fi agresat-o verbal pe Andreea Mantea. „Ești varză! Mă p*ș pe tine de nebună! Vai de capul tău de c*rvă”, ar fi spus Gabi Bădălău la momentul acela.

Apoi, tatăl copilului ei, Cristi Mitrea, ar fi bătut-o atunci când era însărcinată. Andreea Mantea ar fi spus apropiaților calvarul prin care trece, în vremea când era însărcinată în cinci luni. Ea susține că a fost sechestrată pentru a nu merge la poliție ca să-l denunțe.

Și cazul Alexandrei Stan a făcut vâlvă la momentul la care s-a petrecut. Vedeta se bucura de mare succes atunci când s-a întâmplat trista situație, iar banii pe care îi primea erau insuficienți. Ea și-a cerut drepturile, iar fostul ei impresar, furios peste măsură, a snopit-o în bătaie.

„A început să mă înjure şi să dea în mine, să se ducă spre Valu spre părinţii mei şi să mă lase în câmp acolo, ştiţi s-a rupt filmul. Țin minte doar că eram ca un câine din ăla bătut şi am încercat să fug, cred că avea 80 la oră şi am tras de volan şi am încercat să trag frâna de mână că am vrut să cobor din maşină pentru că eram deja plină de sânge.

Eram în dreapta şi tot îmi dădea cu pumnul şi şi-a oprit el maşina, am coborât şi am alergat pe mijlocul străzii”, declara solista, pentru Știrile ProTV.