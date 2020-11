Vedeta României care a ajuns să lucreze pe Ambulanță. Ce s-a întâmplat cu cariera ei

O vedetă a României a ajuns să lucreze pe Ambulanță. Ce s-a întâmplat cu cariera celei care cândva strălucea pe catwalk în ținute incitante, vedeți în rândurile de mai jos.

Un manechin de pe timpul lui Ceaușescu lucrează acum ca asistentă pe ambulanță. Despre cine este vorba

O vedetă din România și-a schimbat cariera cu 180 de grade, scrie impact.ro. Dintr-un renumit manchin în țara noastră, din Epoca de Aur, Gabi Szilagi, 51 de ani, este acum asistentă medicală pe Ambulanță și luptă zi de zi cu virusul ucigaș, care nu a iertat-o nici pe ea.

Din fericire, asistenta de acum a trecut cu bine peste boala care a pus stăpânire pe trupul ei slăbit, din cauza programului încărcat la locul de muncă.

Asistenta a făcut o formă ușoară a bolii

”Am avut o formă ușoară de coronavirus. Cu anosmie (tuse) decentă și voce sexy”, a povestit Gabi Szilagi.

Simpaticul ei cățeluș i-a fost însă de mare ajutor în prepararea mâncării și i-a ținut de urât în perioada grea prin care a trecut. ”Când rămăsesem fără miros, am chemat câinele ca să miroasă carnea, ca să îmi dau seama dacă e proaspătă, căci el este mofturos”, a povestit Gabi Szilagi.

Izolarea i-a prins bine fostului manechin

Izolarea din cauza virusului ucigaș i-a prins bine, nu s-a plictisit în casă, timp de două săptămâni și a avut timp să se odihnească. ”Am pictat, am dansat, am gătit, am devorat filme, am făcut dezordine si apoi ordine. M-am distrat cu animăluțele mele, mai am și o pisicuță”, a mai povestit Fabi Szilagi.

Pentru că starea sa nu s-a agravat cât timp a fost infectată cu coronavirus, asistenta de pe ambulanță a avut nevoie doar de câteva pastile. ”Am luat doar vitamina C si D3, iar, la nevoie, câte un paracetamol. Am stat izolată din grijă pentru restul lumii. Am fost evaluată clinic la Spitalul Victor Babeș”, a precizat Gabi Szilagi.

Ce surpize i-au făcut vecinii și colegii în timpul cât a fost în carantină

Frumoasa asistentă medicală a avut parte de o surpriză plăcută cât timp a fost bolnavă de COVID-19. ”Vreau să le mulțumesc vecinilor și colegilor de facultate ( n.r- Gabi studiază Pictura bizantină la Facultatea de Teologie, profil ”Arta Sacră”), pentru oferta de a lăsa mâncare la ușă! M-am simțit iubită și îngrijită! Și eu îi iubesc pe ei!”, a spus Gabi Szilagi.

Gabi Szilagi a revenit la muncă în tura de dimineață, pe 17 octombrie, când a trebuit să îmbrace din nou costumul de protecție împotriva coronavirusului.

Cum se pregătește Gabi Szilagi pentru muncă

”Costumul anticovid se îmbracă complet cam în 15-20 de minute, cu dezbrăcatul de vestă, scos obiecte din buzunare, pitit obiecte personale. Avem 3 perechi de mănuși, două măști, ochelari personali și vizete. Stăm îmbrăcați 4-6 ore, dar dacă avem nevoi fiziologice cerem permisiunea prin stația radio să ne dezbrăcăm.

Apoi luam costume noi sau primim cazuri noncovid. Nu poartă nimeni pampers la Ambulanță. Sunt multe cazuri de bolnavi și personal puțin. Mulți doctori și asistenți sunt în izolare pentru covid”, a mai adăugat Gabi Szilagi.