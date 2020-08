Claudia Schiffer a împlinit 50 de ani și arată senzațional! Fotomodelul are un trup de vis la vârsta ei

Claudia Schiffer a ajuns la frumoasa vârstă de 50 de ani, dar trupul său de zeiță nici că arată asta. Cum a reușit intre cunoscutul fotomodel în industria în care și acum activează?

Claudia Schiffer, trup senzațional la 50 de ani

Cunoscutul fotomodel a împlinit azi, 25 august, frumoasa vârstă de 50 de ani, ocazie cu care a postat pe rețelele de socializare fotografii în care să le arate fanilor cum s-a serbat. Aceasta este de origine germană, vorbește fluent și engleza și franceza și s-a făcut cunoscută destul de rapid în lumina reflectoarelor. Cu o figură rece și cu trăsături tăioase, a ieșit mereu în evidență, mai cu seamă că a reușit chiar și până acum să-și mențină silueta și măsurile de odinioară, de când lumea o regăsea cel mai des pe marile podiumuri. Claudia a început să lucreze în domeniul modei în anul 1989 și până în prezent, iar la momentul actual lucrează cu agențiile: d’management group (Milano) și Model Management (Hamburg).

Actrița a crescut într-o familie cu trei frați mai mici în Rheinberg, Germania, iar în adolescență se gândea să îl urmeze pe tatăl său în domeniu și să devină avocat în cancelaria celui care-i purta numele. Cu toate astea, o noapte într-o discotecă din Dusseldorf a schimbat totul. Atunci l-a cunoscut pe Michel Levaton, șeful agenției de modă Metropolitan care a invitat-o la Paris pentru o ședință foto în urma căreia a rezultat o serie de fotografii careu au apărut ulterior în Elle.

Carieră – Apariții pe micile ecrane

Filmografie

1994: Richie Rich

1994: Prêt-à-Porter

1997: Abel Ferraras The Blackout

1999: Friends & Lovers

1999: Black and White

2000: Gegen jeden Verdacht (In Pursuit)

2001: Musikvideo (Uptown Girl von Westlife)

2001: Zoolander

2002: 666 – Traue keinem, mit dem du schläfst!

2002: Dharma & Greg (Folge: „I Think, Therefore I Am in Trouble“)

2002: Dharma & Greg (Folge: „This Diamond Ring“)

2003: Pur și simplu dragoste (Love Actually)