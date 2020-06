Vedetă PRO TV, la un pas de faliment. Ce s-a ales de afacerile de succes

Pandemia de coronavirus a fost un moment dezastruos pentru întreaga omenire iar de-abia de-acum încep să se resimtă puternic efectele economice dezastruoase. Mulți oameni de afaceri din țară și din străinătate au fost nevoiți să pună lacăt afacerilor. Geanina Ilieș a fost la un pas să simtă și ea efectele negative ale pandemiei.

Geanina Ilieș, vedeta Pro TV, a fost la un pas de faliment

Geanina Ilieș, prezentatoarea emisiunii Gospodar fără pereche, de la Pro TV, a avut noroc, deoarece a reușit să-și vândă afacerea chiar înainte de declanșarea epidemiei în țara noastră. Vedeta spune că nu a mai avut timp de clinica sa de remodelare, după ce a revenit pe micile ecrane, așa că s-a decis să vândă afacerea.

Se întâmpla în luna ianuarie, când a găsit un cumpărător care să o scape de clinica de remodelare deschisă în București. Parcă presimțind criza economică ce urma să vină după pandemia de COVID-19, prezentatoarea de la “Gospodar fără pereche” a scos la vânzare clinica de înfrumusețare, cu aproape toată aparatura din dotare. A scăpat astfel de un posibil faliment dureros.

”Mi-am dat seama că am avut foarte mare noroc”

”Eu nu am anticipat toată nebunia asta, dar în luna ianuarie, după Sărbători, am decis să vând clinica de remodelare corporală, pentru că nu mai aveam timp să mă ocup de ea. Eram obișnuită cu businessul cu studioul de bronzat, așa că am oprit câteva servicii și le-am mutat într-o singură locație cu mai puține cheltuieli. Chiar am fost norocoasă”.

“Pe timpul pandemiei mi-am dat seama că am avut foarte mare noroc. Cel puțin când am redeschis, mi-am dat seama că am mai puține griji”, a povestit Geanina Ilieș, pentru Libertatea.

Chiar și cu un singur salon rămas, Geanina resimte criza economică, însă nu se plânge. “E greu, ca pentru toată lumea, în schimb mulțumesc lui Dumnezeu, întrucât și acum merge foarte bine afacerea și mă rog să meargă și de acum înainte. Am deschis de pe data de 15 mai, în toate condițiile impuse de autorități. Abia așteptam să redeschid pentru că sunt foarte mândră de salon. Mă implic în afacerea asta deja de cinci ani”, a mai spus vedeta.