Vedeta PRO TV de care Dan Bittman a fost îndrăgostit: ”Cum e ea energică, a fost o ‘coup de foudre’”

Dan Bittman e din ce în ce mai vizibil cu diverse comentarii publice la adresa multor subiecte controversate. Celebrul solist al trupei Holograf vine acum cu amănunte despre o vedetă Pro TV de care a fost îndrăgostit până peste cap. Cine a reușit să-i fure inima artistului?

Solistul trupei Holograf e din ce în ce mai trasparent cu publicul său, încercând să-i facă pe fani să-l cunoască dincolo de prestațiile de pe scenă. Artistul s-a implicat în discuții controversate vizavi de subiectul virusului care a făcut victime la nivel mondial, iar deși părerile sale nu au fost împărtășite de mulți fanii au trecut cu vederea și au apreciat curajul de a-și expune opiniile. Acum, vedeta vine cu amintiri despre perioada comunismului și despre postura sa de spectator la „nașterea” Revoluției.

Fostul prezentator de televiziune a vorbit în cadrul unui interviu pentru adevărul.ro și despre lucruri mai personale precum relațiile amoroase pe care le-a avut cu femei celebre. Acesta este cunoscut drept un Don Juan din industrie, mai ales la începuturi, când după Gabriel Cotabiță a ajuns în prim-planul fanilor pe locul cel mai vizibil al trupei. Multe povești au ajuns în presă cum că s-ar fi iubit cu foarte multe femei, dar artistul susține că zvonurile nu sunt adevărate și că a trăit exact cât i-a trebuit.

Întrebat ce ar schimba în viața sa dacă ar avea posibilitatea să o ia de la capăt acesta a răspuns: „Totul. Păi cum, să o trăiesc iar aşa? Ce, am înnebunit? Dacă aş şti ce mi s-a întâmplat în prima viaţă, normal că nu aş mai merge tot pe aici. Îmi place să mă reinventez. Toată lumea spune că nu ar schimba nimic. Nu, eu aş schimba tot. Tot, absolut tot. Poate aş fi un mecanic foarte bun la căile ferate.(râde).”

„Sunt unii care ţin socoteli. Nu au fost aşa de multe iubite pe cât s-a scris în presă. Au fost mai puţine, au fost poveşti de iubire. Nu cred că am ieşit din tipare. Ulterior, unele au devenit la rândul lor celebre. Şi atunci s-au cam legat poveştile. Cu Mihaela a fost o nebunie. Cum e ea, aşa, energică, chiar a fost o „coup de foudre“ (fr. dragoste la prima vedere). Vreme, viaţă, tinereţe, na, sunt ani de atunci. Multe piese au fost inspirate din ceea ce mi s-a întâmplat sau ce am văzut la alţii. Am văzut poveşti de dragoste uriaşe şi am simţit că dacă le iei dragostea, le iei tot ce au în viaţă. Aşa s-a născut „Să nu-mi iei niciodată dragostea“. M-am trezit la 4 dimineaţa, am coborât în birou şi am început să scriu. Era ca şi când cineva îmi dicta de undeva de sus”

Dan Bittman (Sursa: adevărul.ro)