Vedeta PRO TV care l-a rugat pe Dumnezeu să îi dea un copil. La 3 zile după, a aflat că e însărcinată

Vedeta PRO TV care l-a rugat pe Dumnezeu să îi dea un copil în anul 2022. La trei zile după momentul cu pricina, a aflat că era însărcinată. Astăzi, prezentatoarea de televiziune este în a șaptea lună de sarcină și se bucură din plin de trăirile sale speciale. Ce a dezvăluit frumoasa vedetă despre greutățile cu care s-a confruntat.

Dacă nu ți-ai dat seama despre cine este vorba, îți spunem noi: Roxana Hulpe este vedeta PRO TV care așteaptă un copil. Trăiește viața la maximum și nu regretă nicio clipă evenimentele pe care le traversează. Chiar dacă nu i-a fost mereu ușor, a găsit întotdeauna puterea de a merge mai departe.

Până acum discretă și retrasă din fața camerelor de filmat, Roxana Hulpe a decis să împărtășească diverse detalii din viața sa de viitoare mămică. Aproape nimeni nu știe cum a aflat, de fapt, că avea un copil. Prezentatoarea de la PRO TV a dezvăluit, într-o intervenție recentă pentru presa românească, cum a avut loc mica minune din viața ei.

„Pe 1 iunie, când a fost ziua mea și am împlinit 32 de ani, am suflat în lumânări la miezul nopții și l-am rugat pe Dumnezeu să îmi dea un copil anul acesta. Trei zile mai târziu am aflat că sunt însărcinată”, a dezvăluit Roxana Hulpe, într-o intervenție la emisiunea „La Măruță”.