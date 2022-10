Cât s-a îngrășat Roxana Hulpe în 6 luni de sarcină: ‘Am pornit de la 54 de kilograme’

Roxana Hulpe trece prin cele mai frumoase și emoționante momente. Aceasta este însărcinată în 6 luni, dar abia recent a dezvăluit marea veste fanilor care o iubesc. Cei mai mulți care o urmăresc pe micile ecrane i-au trimis mesaje deosebite după ce au auzit motivul de bucurie al blondinei. Vedeta Pro TV a oferit acum câteva amănunte despre sarcină și a mărturisit cât de mult s-a îngrășat în această perioadă.

Roxana Hulpe este extrem de fericită! Prezentatoarea de la Pro TV este însărcinată în șase luni și urmează ca în scurt timp să devină pentru prima oară mămică. Vedeta a dezvăluit recent sexul bebelușului, dar și alte amănunte despre sarcina pe care a ținut-o ascunsă până de curând.

Cea din urmă a subliniat că a dorit să se asigure că totul este în regulă cu rodul iubirii dintre ea și proaspătul soț. Blondina a împărtășit vestea cea mare cu toți fanii după ce a trecut de jumătatea sarcinii. De asemenea, prezentatoarea a povestit că se aștepta să fie mamă de băiat, dar așteaptă o fetiță.

,,Avem aici o burtică. Sunt la mai bine de jumătate de sarcină. Am ținut mai mult pentru noi, nu neapărat de superstiții, dar în ziua de azi se întâmplă tot felul de nenorociri. Am zis să trecem de jumătate pentru a fi totul sigur. Am aflat deja sexul copilului.

Este fetiță! Este o minune! Mi-am dorit fetiță, deși toată lumea îmi spunea că o să fiu mamă de băiat. Când am fost la ecografie i-am spus medicului că o să fie băiat, dar iată că e fetiță”, a mărturisit vedeta Pro TV.