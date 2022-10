Vedeta TV care a rămas însărcinată. Va fi un nou botez în showbizul românesc

Veste incredibilă pentru fanii uneia dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România. Vedeta a dezvăluit că va deveni mămică în doar câteva luni. Frumoasa blondină este însărcinată, aflându-se în al doilea trimestru de sarcină. Despre cine este vorba.

Cine este prezentatoarea TV care și-a ascuns sarcina timp de 6 luni

Pentru Roxana Hulpe, anul 2022 a venit numai cu vești bune. La scurt timp după ce s-a căsătorit civil cu alesul inimii sale, Bogdan Rădulescu, prezentatoarea de la PRO TV a făcut un anunț public extrem de fericit.

Vedeta a dezvăluit că este însărcinată cu primul ei copil, fapt care i-a adus foarte multe împliniri sufletești, blondina având emoții de a-și intra, în curând, în rolul de părinte.

Într-un interviu acordat în exclusivitate Revistei VIVA, Roxana Hulpe a mărturisit că abia așteaptă clipa în care își va ține copilul în brațe, pentru prima dată.

„Mă minunez continuu, iar uimirea asta se citește pe fața mea de mai bine de jumătate de an. Am 32 de ani, sunt pe cale să devin mamă și port zilnic cu mine două inimi. Sunt recunoscătoare și fericită. Știam că viața mă iubește, simțeam asta, dar acum Dumnezeu m-a prins în brațele Lui cu totul. Asta simt. Simt că s-a întâmplat cea mai mare dintre minuni: să dau viață. Sunt cu adevărat fericită și recunoscătoare pentru tot ceea ce trăiesc. Fizic, ca orice organism care trece printr-o schimbare atât de mare, uneori îmi e tare rău, dar chiar se uită aceste momente, pentru că bucuria anihilează orice stare negativă. Nu e un mit. Mă bucur de fiecare zi, de fiecare mișcare pe care o simt în interiorul meu, mă bucur de viața asta minunată ce crește în mine.”, a declarat Roxana Hulpe, în exclusivitate pentru viva.ro.

Vedeta de la PRO TV va avea o fetiță

Roxana Hulpe a ales să țină sarcina secretă în primele șase luni de zile, asigurându-se, în acest fel, că totul este în ordine, iar bebelușul se dezvoltă armonios în pântecele său. Blondina și soțul ei abia numără săptămânile până când își vor întâmpina copilul.

În privința sexului copilului, deși toată lumea din jurul ei era convinsă că va avea un băiat, după vizita la ginecolog, Roxana Hulpe și Bogdan Rădulescu au aflat că vor fi părinții unei fetițe în mai puțin de trei luni.

„Eram cu mama în cabinetul doamnei doctor și mă întreabă: „Vreți să știți sexul bebelușului?. Am spus: „Da, normal, dar să nu afle mama și, foarte sigură pe mine, am zis: „Oricum știu că e băiat. Doamna doctor zâmbea, părea că am citit în stele.

În final, după ce a părăsit mama cabinetul, mi-a spus că e fetiță. Faptul că era totul bine cu sarcina, cu bebele, și că era și fetiță a făcut ca acea zi să fie cea mai frumoasă de până atunci. În sinea mea, mereu mi-am spus că îmi doresc o fetiță.”, a completat vedeta pentru sursa citată.