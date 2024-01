Vedeta pe care nu o vei vedea la America Express sau Survivor România. Care e motivul? „Ce, sunt mai proastă?!” VIDEO EXCLUSIV

Vedeta pe care nu o vei vedea la America Express sau Survivor România este cântăreața Daniela Gyorfi. Artista ne-a mărturisit că cei de la Antena 1 au abordat-o să facă parte din competiția Express, alături de iubitul ei, George Tal. Dar de ce i-a refuzat?

În cadrul interviului Playtalk cu Rebeka Pascu de joi, 18 ianuarie 2024, cântăreața a vorbit despre cele mai în vogă reality show-uri din România. Daniela Gyorfi a mărturisit că a fost și ea abordată pentru a face parte dintre vedetele concurente, dar a refuzat.

Despre Survivor România, artista a spus că nu se uită, dar trebuie neapărat să fii pregătit pentru a participa. Aceasta susține că oricine s-ar duce la competiția din Republica Dominicană trebuie să aibă, cât de cât, o pregătire în prealabil pentru a face față condițiilor dure.

Cât despre America Express, competiția de la Antena 1, Daniela Gyorfi susține că a fost abordată deja de producător. Artistei i s-a propus să facă parte din echipele concurente alături de George Tal, iubitul ei. Din păcate, artista a fost nevoită să îi refuze.

Care este motivul? Daniela susține că, pentru a participa la o astfel de competiție solicitantă și care ar ține-o departe de cântările ei multe săptămâni, trebuie să fie foarte bine motivată. Evident, financiar.

Artista ar vrea ca plata primită de la orice post TV să echivaleze cu încasările ei pe cântări, fie din țară, fie din străinătate, precum și cu încasările pe care ea și George Tal le au la afacerea deținută în Centrul Vechi din București.

Poate dacă eram la început și nu eram atât de cunoscută sau nu aveam evenimente, da. Dacă e într-o perioadă când nu sunt evenimente, pot merge. Dar eu am multe, sinceră să fiu. Plus că trebuie să te țină nervii să mergi acolo. Eu recunosc că ar fi foarte interesant și poate, pentru mine, nu stau până la capăt, dar trebuie să rezist două săptămâni.

La America Express, eu cu George am fost solicitați. Dar noi avem afacere și eu am cântări. Eu nu pot să las lucrurile astea ca să merg undeva. E interesant, poate aș merge, nu zic că nu, dar trebuie să fiu motivată. Trebuie să fiu motivată, eu nu pot să merg așa…

În continuare, artista ne-a mărturisit cum a fost experiența ei cu celebra emisiune „Dansez pentru tine”, de la PRO TV. Daniela Gyorfi a ajuns cu greu acolo și, după ce a făcut multe repetiții ca să apară în competiție, a rămas cu un gust amar.

„Eu mă duc chitită. Așa am fost la „Dansez pentru tine” și am avut un gust amar, pentru că, după 3-4 ediții în care m-au tot chemat și nu am putut să merg, George mi-a zis: „Fii atentă, gata, acum mergi!” Mamă, eram atât de… am făcut repetiții, îți dai seama. Și am rămas cu un gust amar, adică nu toate… Nu știu.

Poate m-aș băga, sunt deschisă, sunt receptivă la nou, dar trebuie să… La multe emisiuni am făcut pentru așa zise „prietene” sau „prieteni” foarte multe concesii, și eu, și George. În toate ne-am băgat, dar oamenii uită ce ai făcut. Am fost solicitată, cum să nu.

I-am zis lui George că în America Express e cu trezit la ora 05:00. Nu că nu s-ar trezi, că o face, dar zi de zi… Acolo trebuie să faci față situației. M-aș băga, nu mă duc până la capăt, dar m-aș băga. Ce, sunt mai proastă?!”, a conchis artista Daniela Gyorfi.