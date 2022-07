Vedeta pe care Dani Oțil a încercat să o seducă: „Mi-a făcut avansuri”

Până acum, totul a fost păstrat sub cheia tăcerii. O vedetă din România și-a făcut curaj și a dezvăluit tot ce s-a întâmplat în mod public. La început, a ezitat, însă până la urmă a dat pe față adevărul: unul dintre prezentatorii de televiziune de la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani i-a făcut avansuri. Este vorba despre Dani Oțil. Experiența, se pare, nu i-a căzut tocmai bine divei. Află în rânduri următoare pe cine a încercat Dani Oțil să seducă, în urmă cu mai mult timp.

Dani Oțil ar fi încercat să seducă o vedetă PRO TV. Totul a ieșit la iveală cu foarte puțin timp în urmă, în emisiunea lui Cătălin Măruță. A fost invitată chiar diva care a dat totul pe față. Emily Burghelea a povestit prin ce a trecut, când Dani Oțil i-ar fi făcut avansuri. Nu s-a întâmplat recent, ci pe vremea când realizatorul de televiziune nu era căsătorit.

Prezentă la emisiunea lui Cătălin Măruță, Emily Burghelea a trebuit să răspundă la o serie de întrebări nu foarte comode. Diva a stat pe gânduri. Nu părea hotărâtă să citească întrebările la care trebuia să răspundă. Până la urmă, le-a împărtășit cu toți telespectatorii.

Vedeta a fost întrebată, printre altele, dacă există vreo persoană care i-a făcut, în trecut, avansuri, fără ca presa din România să fi scris despre aceasta. În primă fază, Emily Burghelea a oferit un răspuns scurt, în care a lăsat de înțeles că pentru prezentatorii de la Neatza cu Răzvan și Dani nu ar conta dacă o femeie este căsătorită.

Se pare că Emily Burghelea nu a avut deloc o experiență plăcută cu fostul coleg de televiziune de la Antena 1. Declarațiile vedetei au șocat publicul, în mod special fanii lui Dani Oțil. În legătură cu acesta s-a mai vehiculat, în trecut, că ar putea să aibă o amantă, însă toate declarațiile au rămas la nivel de zvonuri. Relația dintre Dani Oțil și partenera sa pare destul de închegată, mai ales că cei doi se bucură și de un copilaș care îi fericește mereu.

De altfel, prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani a abordat subiectul amantei și într-o notă de umor. În trecut, Dani Oțil a recunoscut că poate să aibă amantă, întrucât a primit „dezlegare” de la Gabriela. Ce-i drept, cu două condiții importante.

„Cu cine e mai bine să pleci în vacanță, cu soția sau amanta? Eu nu am amantă, dar vreau să îmi fac și eu una. Am și dezlegare de la soție, dacă are peste 65 de ani și o moștenire, atunci nu e nicio problemă”, a spus Dani Oțil, în urmă cu mai mult timp, în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, stârnind hohote de râs în platou.