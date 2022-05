Vedeta Kanal D care renunță la emisiunile TV: „Am atins visul suprem și aici se oprește totul”

O vedetă de la Kanal D renunță la emisiunile TV. Mulți oameni de-a lungul timpului s-au arătat nemulțumiți de prezența sa pe micul ecran, iar acum iată că a luat chiar ea decizia de a pleca din fața camerelor de luat vederi. În timpul acesta, fanii ei mai speră încă să nu fie o decizie definitivă. „Am atins visul suprem și aici se oprește totul” , a spus aceasta. Despre cine este vorba și cum s-a făcut cunoscută?

Cristina Mihaela Dorobanțu este una din vedetele de la noi cu un parcurs neașteptat. Aceasta s-a făcut cunoscută în rolul de concurentă la emisiunea ,,Bravo, ai stil”, ulterior a ajuns să dirijeze show-ul ,,Puterea Dragostei” în Turcia, acolo unde îi avea alături pe câțiva tineri români ce doreau să-și găsească iubirea.

Parcursul său în televiziune a fost unul interesant. Ambiția a dus-o clar în punctul în care și-a dorit, mai cu seamă că acum susține că și-a atins visul și dorește să renunțe definitiv la această poziție de moderator. Ea a trecut rapid de la un show matrimonial la pupitrul de știri.

Întrebată dacă ar bate palma în cazul în care i s-ar mai propune un nou proiect în TV, ea a subliniat că nu ar mai accepta. Aceasta este o veste bună pentru unii dintre cârcotașii care nu au iubit-o deloc pe micile ecrane.

Mulți dintre internauți au avut comentarii aspre cu privire la felul în care ea și-a făcut meseria. Pe cealaltă parte sunt fanii care o să-i simtă lipsa pe micul ecran și care își doresc să se răzgândească.

,,Nu, niciodată. Am atins visul suprem și aici se oprește totul. Am învățat foarte multe lucruri. Iar la ‘’Puterea Dragostei’’ am spus și am spus-o întotdeauna, am unit suflete. Acest lucru este foarte prețios.”