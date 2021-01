O vedetă din România a fost găsită inconștientă în casă de un echipaj de salvare. Ce i-au găsit medicii, la analize, după ce au stabilizat-o, este incredibil. Au fost ore de dureri cumplite pentru ea, iar stilul de viață pe care l-a avut până acum va trebui să sufere o schimbare radicală.

Vedeta care a trecut printr-o spaimă se zile mari a fost Loredana Chivu. Frumoasa blondă a povestit ce s-a întâmplat și cum a ajuns să fie găsită inconștientă de medici, în locuința ei. După patru ore de dureri cumplite, familia ei a chemat o ambulanță. Doctorii, care ar fi ajuns la 50 de minute de la apel, au stabilizat-o cu perfuzii.

”Când m-am trezit, am avut dureri extrem de puternice. Am stat așa timp de 4 ore, după care familia mea a hotărât să cheme salvarea pentru că nu eram prea conștientă. Până să vină salvarea, pentru că a durat undeva la 50 de minute, din ce știu de la apropiații mei, am fost cumva într-o stare de inconștiență. M-am trezit în momentul în care cei doi medici de la ambulanță au intrat la mine în casă și m-au întrebat ce am. Am descoperit că am probleme cu rinichiul, pe partea dreaptă. Mi-au pus perfuzii și m-au stabilizat pe moment”, a declarat Loredana Chivu, la ”Showbiz Report” de la Antena Stars.