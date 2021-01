Loredana Chivu s-a îmbolnăvit grav. În ce stare se află, momente dureroase

Este șoc în showbiz după ce s-a aflat că Loredana Chivu s-a îmbolnăvit grav. În ce stare se află și prin ce momente dureroase trece vedeta, citiți în articolul de mai jos.

Loredana Chivu este grav bolnavă. ”Nu găsesc o cale de scăpare, nu am o promisiune, nu am nimic”

Lumea mondenă este în stare de șoc după ce s-a auzit că Loredana Chivu s-a îmbolnăvit grav, scrie spynews.ro. Vedeta a povestit în ce stare se află și prin ce momente de coșmar trece.

Loredana Chivu a trecut de la extaz la agonie după ce a anunțat faptul că este grav bolnavă. Deși Loredana Chivu este o femeie frumoasă și mereu veselă a povestit cu lacrimi în ochi perioada grea prin care trece.

Loredana Chivu trăiește o dramă, în ciuda vieții pe care o afișează

Astfel, Loredana Chivu a dezvăluit că în ciuda vieții perfecte pe care o duce, haine scumpe, vacanțe de lux, mașini de lux, viața ei nu este tocmai roz și trăiește un adevărat coșmar.

Astfel, fosta asistentă TV a declarat că a fost la un pas de moarte, iar lucrurile nu stau bine nici în momentul de față. În plus, în scurt timp va fi supusă, din nou, unei operații chirurgicale complicată, care va necesita ca Loredana Chivu să fie sub anestezie totală.

A fost la un pas de moarte

”Am făcut septicemie, era să mor pe masa de operație, acum nu am nicio soluție, e ceva general, s-a extins. Sunt foarte speriată, nici nu pot să vorbesc despre asta.

O să vă spun totul, dar acum avocații mei se ocupă de lucrul acesta, plus că trebuie să fiu și eu bine psihic. Urmează o altă intervenție chirurgicală, cu anestezie generală, pentru care nu sunt deloc pregătită”, a spus Loredana Chivu, plângând.

Loredana Chivu va cere ajutor și la medici din străinătate

În plus, chiar dacă nu a spus de ce boală suferă, vedeta a lăsat să se înțeleagă că totul a pornit de la o alegere neinspirată. Mai tragic este că medicii din România nu dau de cap bolii de care suferă, analizele Loredanei Chivu urmând a fi trimise în străinătate, pentru a se știi ce urmează și ce ar trebui făcut.

”Am fost și bine, am fost și rău până la un anumit punct. Acum sunt în situația în care nu știu încotro să o iau. O să fie bine, așa cred, în fiecare zi merg la medic.

Loredana Chivu este disperată

Am vorbit cu niște medici mari din țară, nu găsesc o cale de scăpare, nu am o promisiune, nu am nimic, pentru că unii deja mi-au refuzat cazul. Urmează să trimit rezultatele și în străinătate, asta ar fi ultima șansă. Credința în Dumnezeu m-a ținut pe picioare.

Tot ce mi se întâmplă acum a fost declanșat de un anumit moment, o alegere greșită”, a mai declarat Loredana Chivu.