Vedeta din România surprinsă mâncând covrigi în noul lui Mercedes. Are probleme cu banii? FOTO (exclusiv)

O vedetă din România a fost surprinsă mâncând covrigi în noul bolid de lux. Fanii au rămas surprinși de modestia în alegerile culinare la extremă cu automobilul scump pe care îl conduce de o scurtă vreme.

Andrei Duban este unul din cei mai longevivi comedianți de la noi. Acesta a decis de curând să-și schimbe viața și a hotărât să-și micșoreze stomacul. Actorul a recunoscut că surplusul începea să-l supere, iar nici analizele din ultima perioadă nu erau bune.

Bărbatul a afirmat că de-a lungul anilor a încercat să țină diete și să aibă un stil alimentar armonios, dar nimic nu dădea roade. Noile mese de după intervenția chirurgicală sunt diferite, iar grija pe care o are acum la alimentele pe care le consumă și mărimea porțiilor trebuie să fie una mai mare. Iată că acum a fost surprins călcând strâmb.

Actorul a fost surprins în timp ce servea cu poftă câțiva covrigi. Cel din urmă s-a urcat în bolidul său de lux pentru a mânca în liniște, fără să-l deranjeze cineva, ulterior s-a bucurat de produsele de patiserie cumpărate.

Sunt multe cazuri în care pacienții cu o operație de micșorare de stomac s-au îngrășat la loc din cauza planului alimentar pe care nu l-au respectat. Fanii se tem ca acesta să nu ajungă iar într-o astfel de postură, mai cu seamă că îl văd extrem de fericit de noua imagine și de decizia făcută.

”Am slăbit de la 98 -100 de Kg. Am slabit 13 Kg într-o luna. Acum o lună aveam 100 de KG. Am slabit natural, cu ajutorul unui prieten. Mi-am taiat stomacul, se numește bariatrie. Am intrat marți în clinică și vineri am ieșit. Operația a fost anestezie totală. Acest tip de operație este unul eficient”, a spus Andrei Duban.